Новонароджену доньку Міли Йовович госпіталізували: відома причина

Крихітка Озіан з'явилася на світ лише 2 лютого, а вже встигла опинитися на лікарняному ліжку. У дівчинки діагностували важкий випадок жовтяниці. Останній тиждень багатодітна матуся провела в лікарні разом з дочкою.

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович належить до числа тих матусь, які не стали приховувати новонароджених дітей від шанувальників. На сторінках новоспеченої матусі дівчинки Озіан з'явилося чимало світлин просто з пологового будинку. Проте крихітці знову знадобилася допомога лікарів.

Читайте також: Міла Йовович зачарувала мережу знімками з новонародженою донькою

Як зізналася зіркова матуся, впродовж останнього тижня вона знову змушена перебувати у лікарні, адже Озіан захворіла на жовтяницю. У дівчинки діагностували важку форму хвороби. За порадою медиків, батьки намагаються годувати дівчинку більше, аби її тендітний організм зміг швидше побороти недугу.

В Озіан важкий випадок жовтяниці, тому нам довелося лягти до клініки на цілий тиждень. Лікарі рекомендували їй посилене харчування. Але вона так швидко засинає під час грудного годування, що нам доводиться догодовувати її зцідженим молоком з пляшечки,

– написала Міла Йовович.

Зірка поспішила заспокоїти, що родина вже чекає на результати всіх необхідних аналізів та обстежень. Проте, як любляча матуся трьох дівчаток, акторка зізналася, що її серце просто розривається від хвилювання та співчуття до Озіан. Проте не падати духом Мілі Йовович допомагає її родина. З фото видно, що середня донька Дашіел піклується про новонароджену сестру та допомагає мамі впоратися з усіма труднощами.

Нагадаємо, Міла Йовович народила третю дитину 2 лютого. Про радісну подію у сім’ї актриси розповіла найстарша донечка Міли та її чоловіка Пола Андерсона – Евер Габо. Згодом сама знаменитість поділилась зі світом знімками з новонародженою донькою.

Світлини акторка зробила у першу годину життя Озіан, а на кадрах можна побачити, як малятко тримають на руках її зіркові батьки та сестрички. Зірка запевнила, що надзвичайно щаслива спостерігати за тим, як збільшується їхня родина.