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Музика на Новий рік та Різдво: що варто послухати для святкового настрою

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Музика на Новий рік та Різдво / mordovmedia.ru

Новий рік та Різдво вже зовсім скоро. А щоб не нудьгувати і не забути про святковий настрій, LifeStyle 24 підготував святковий музичний плейлист.

Зарубіжна новорічна музика

Новорічні свята у багатьох людей асоціюються з оксамитовим та ніжним голосом Френка Сінатри. Усім відома і улюблена пісня Let it snow заполонила серця не тільки американців, а й слухачів з усього світу.

Frank Sinatra – Let it snow у відео:

Перед зимовими святами у всіх закладах починає прокручуватись пісня Last Christmas гурту "Wham!". У 1984 році вона стала синглом номер один у багатьох країнах.

Last Christmas гурту Wham! дивіться та слухайте:

"Щасливого нового року" – пісня шведського гурту ABBA. Робоча назва пісні була: "Татку, не напивайся на Різдво" (англ. Daddy do not get drunk on Christmas Day). Вона стала символом зимових свят і її дуже часто прокручують на радіо, телебаченню.

ABBA – Happy New Year відео:

Улюблена пісня дорослих та дітей – We wish you a merry Christmas. Є символом Різдва та Нового року в багатьох країнах світу. Цю пісню вивчають на уроках школярі.

We wish you a merry Christmas у відео:

Українські новорічні і різдвяні пісні

Українські гурти також не оминули тематику новорічних та різдвяних свят. 

Гурт ТІК і їхня пісня "Новий рік" у відео:

Відома всьому світу "Щедрик" у виконанні гурту Rock-H:

Mad Heads XL – "Новий рік" у відео:

Лірична та душевна пісня "А під Новий рік" – відео:

Сучасні новорічні пісні

Гурт She & Him має цілий альбом рідзвяних пісень під назвою A Very She & Him Christmas.

Christmas Wish одна з композицій гурту She & Him:

Американський рок-гурт My Chemical Romance має у своєму арсеналі новорічну пісню All I Want For Christmas Is You, яка обов'язково підніме вам настрій.

My Chemical Romance – All I Want For Christmas Is You:

Lil Jon featuring Kool-Aid Man - All I Really Want For Christmas у відео:

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Автор: Анна Запотоцька
Теги: LifeStyle Новорічні свята Музика
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