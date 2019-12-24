Музика на Новий рік та Різдво: що варто послухати для святкового настрою
Новий рік та Різдво вже зовсім скоро. А щоб не нудьгувати і не забути про святковий настрій, LifeStyle 24 підготував святковий музичний плейлист.
Зарубіжна новорічна музика
Новорічні свята у багатьох людей асоціюються з оксамитовим та ніжним голосом Френка Сінатри. Усім відома і улюблена пісня Let it snow заполонила серця не тільки американців, а й слухачів з усього світу.
Frank Sinatra – Let it snow у відео:
Перед зимовими святами у всіх закладах починає прокручуватись пісня Last Christmas гурту "Wham!". У 1984 році вона стала синглом номер один у багатьох країнах.
Last Christmas гурту Wham! дивіться та слухайте:
"Щасливого нового року" – пісня шведського гурту ABBA. Робоча назва пісні була: "Татку, не напивайся на Різдво" (англ. Daddy do not get drunk on Christmas Day). Вона стала символом зимових свят і її дуже часто прокручують на радіо, телебаченню.
ABBA – Happy New Year відео:
Улюблена пісня дорослих та дітей – We wish you a merry Christmas. Є символом Різдва та Нового року в багатьох країнах світу. Цю пісню вивчають на уроках школярі.
We wish you a merry Christmas у відео:
Українські новорічні і різдвяні пісні
Українські гурти також не оминули тематику новорічних та різдвяних свят.
Гурт ТІК і їхня пісня "Новий рік" у відео:
Відома всьому світу "Щедрик" у виконанні гурту Rock-H:
Mad Heads XL – "Новий рік" у відео:
Лірична та душевна пісня "А під Новий рік" – відео:
Сучасні новорічні пісні
Гурт She & Him має цілий альбом рідзвяних пісень під назвою A Very She & Him Christmas.
Christmas Wish одна з композицій гурту She & Him:
Американський рок-гурт My Chemical Romance має у своєму арсеналі новорічну пісню All I Want For Christmas Is You, яка обов'язково підніме вам настрій.
My Chemical Romance – All I Want For Christmas Is You:
Lil Jon featuring Kool-Aid Man - All I Really Want For Christmas у відео: