Новорічна ніч на ВДНГ: які розваги чекатимуть на відвідувачів "Зимової Країни" 31 грудня

Новий рік підкрадається все ближче і ближче, тому варто не баритись з вибором вашої ідеальної новорічної ночі з 31 грудня на 1 січня. Одним з відмінних варіантів може стати святкування Нового року у "Зимовій Країні на ВДНГ" в столиці України.

Якщо ви киянин або ж турист міста, обов’язково зверніть увагу на насичену та яскраву програму заходів, що обіцяють провести організатори "Зимовій Країні на ВДНГ" на території Національного експоцентру України. Минулого року парк було зачинено на новорічну ніч, однак новий 2019 рік ви зможете зустріти зі своїми друзями та родичами в красивій та атмосферній локації! Подія відбуватиметься з 22 години 31 грудня до 3 години ночі 1 січня, а вхід на територію парку – вільний.

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2019-й рік ми маємо зустріти разом зі своїми гостями. Адже роботу метро буде подовжено на кілька годин, а станція "Виставковий центр" розташована безпосередньо поруч з ВДНГ. Тому причини, чому б нам не зробити велике святкування для відвідувачів парку, просто немає! Більш того – торік ми не працювали вночі, і багато людей шкодували, що не мали змоги відсвяткувати Новий рік у "Зимовій Країні на ВДНГ". Тому 2019-й ми зустрінемо повноцінно – разом дивитимемося привітання Президента України, вип’ємо келих шампанського і зануримося в безмежні розваги найбільшого парку зимових розваг в Україні!,

– коментує довгоочікуваний захід генеральний директор Національного комплексу "Експоцентр України" Євген Мушкін.



Зустріньте Новий рік 2019 у "Зимовій країні на ВДНГ" / Прес-служба

Гучний святковий концерт представники "Зимової Країни" обіцяють почати з виступу учасників популярного талант-шоу "Х-фактор" – поп-реггі гурту "Клей Угрюмого". Окрім цього на відвідувачів парку чекають розіграші подарунків, тюбінгові гірки, екстремальні атракціони, романтична ковзанка, музичний супровід від Dj Francheska, а також ефектне лазерне шоу від арт-резиденції Carbon та VJ Yarkus, що перемогли на Kyiv Lights Festival!



"Зимова країна на ВДНГ" – для закоханих та всієї сім'ї! / Прес-служба

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