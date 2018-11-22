Новорічна ялинка від Dior: знаменитий бутик у Парижі прикрасили ілюмінацією – відео

Фасад бутика відомого бренду Dior на авеню Монтень, 30 в Парижі прикрасили величезною ялинкою з ілюмінацією до різдвяних і новорічних свят.

Конструкцію ялинки вагою 750 кілограмів зібрали з двох кілометрів гірлянд і шести тисяч аркушів паперу. Відео опубліковано на офіційній сторінці бренду в Instagram.

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Верхівку ялинки прикрасили зіркою Dior. Цим сучасний бутик віддає шану засновнику бренду, адже для нього зірки були талісманами.

Що цікаво, у гілках сховано 17 тварин – одного тигра, двох жирафів, сім мавп і стільки ж птахів.

Дивіться відео: як прикрашали магазин Dior у Парижі ілюмінацією



Магазин Dior у Парижі / Instagram @dior