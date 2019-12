10 найкращих фільмів про Новий Рік та Різдво: яскрава добірка для дітей

Якщо магазини переповнені натовпом людей з безліччю подарунків та солодощів у руках, це може свідчити лише про одне – до новорічних свят залишилися лічені дні. А також це означає, що свій список фільмів, які обов'язково будуть з позначкою must see, треба поповнити стрічками, які сподобаються всій сім'ї. Запрошуємо вас далі, LifeStyle 24 підготував для вас 10 приголомшливих кінокартин.

Новий рік та Різдво – це свята, які щороку трапляються з кожним із нас, але, втім, кожного разу вони приносять багато радості, усмішок, обіймів і затишних домашніх вечорів.

Це відмінний час для родинних посиденьок та подарунків, для гостей та смачних святкових обідів, а також для чарівної атмосфери ввечері за сімейним фільмом. Новий рік і Різдво ніби створені для того, щоб за переглядом затишного фільму зібрати всю сім'ю і на повну відчути справжню цінність цього домашнього свята.

Ми підготували для вас добірку 10 новорічних фільмів, які сподобаються всій родині, тим паче, якщо у вас є діти. Тож, вмощуйтеся зручніше і приготуйтеся до перегляду вибухових різдвяних стрічок.

10 новорічних фільмів для дітей та всієї сім’ї

1. "Лускунчик і чотири королівства" (The Nutcracker and the Four Realms) (2018)

Всім добре відома дитяча повість-казка, яку написав Ернст Гофман, "Лускунчик і Мишачий король" отримала чергову екранізацію. Фільм отримав нову назву та жанр "фентезійний фільм-містерія про Різдво". Така картина відмінно розбавить сімейний вечір сім'ї з дітьми.

У центрі сюжету "Лускунчика" постає дівчинка Клара, яка мріє розшукати чарівний ключ. Річ у тім, що якось вона дізналася, що саме він допоможе їй відкрити скриньку, яку для неї в спадок залишила її покійна мама. Однак пошуки чарівної деталі ні до чого не приводять. В будинку, де живе дівчинка, вона його не знайшла. Тому, розчарувавшись у своїй мрії, Клара думає, що ніякого ключа просто не існує. Однак магічне свято Різдва, напередодні якого в її будинку відбудеться святкування, змусить її повірити в диво.

Хрещений батько Клари завітає на вечірку, де подарує похресниці чарівну золоту нитку. Її особливість полягає в тому, що, слідуючи за нею, сирітка зможе подорожувати різними світами. Дівчинка одразу ж відвідає Країну Солодощів, Країну Снігів та Країну Квітів. Невідвіданим залишиться лише Королівство Мишей, яке підготує для Клари чимало неприємних сюрпризів. На неї чекає армія, яка не приймає непрошених гостей, а також зла королева, яка хоче заволодіти всіма світами.

Лускунчик і чотири королівства: трейлер українською дивитися онлайн

2. "Санта і компанія" (фр. Santa et Cie) (2017)

У центрі сюжету фентезійного фільму постає улюблений новорічний персонаж – Санта. Оскільки до Різдва залишається кілька днів, він, як справжній зимовий чарівник, ознайомлюється з листами дітлахів, сидячи біля каміну. Однак його дружина відволікає його від важливих справ, постійно нагадуючи про річницю, а також про те, що вона мріє відправитися у святкову подорож. Санта обіцяє повернутися до цієї розмови трохи пізніше, але запевняє, що зобов’язаний відвідати своїх помічників-ельфів, які у своєму містечку на повну готуються до зимових свят.

Він прибуває на місце і спостерігає кепське видовище – усі 92 тисячі ельфів захворіли на невідому недугу. Через це Різдво може опинитися на межі зриву. Аби врятувати свято, на яке чекають мільйони людей, Санта запрягає своїх оленей і відправляється в місто на пошуки вітаміну С. Однак він навіть не підозрює, що люди сприймуть його, як людину, що несповна розуму і йому буде так складно знайти собі помічників.

Санта і компанія: трейлер українською дивитися онлайн

3. "У переддень Різдва" (One Christmas Eve) (2014)

Різдвяний фільм "В переддень Різдва" розповість історію чарівного довговухого цуценятка, яке кардинально змінило життя однієї сім'ї.

За сюжетом стрічки, колеги по роботі Хосе та Цезар поверталися з роботи додому, як несподівано поруч з торговим центром, що якраз закривався, побачили коробку. У ящику сидів маленький цуцик, який дивився на них очима, повними надії. Також у коробці лежала записка, у якій попередній господар благав віддати тваринку у добрі руки. Друзі підкинули монетку, завдяки якій вирішили, хто саме стане тим добродієм, який буде шукати цуцикові дім. За підсумками жеребкування, ця доля випала Цезарю. Той, не розгубившись, одразу підібрав щеняткові дім. Він вирішив підкинути його сім'ї Блекмор, що жила по сусідству. Він обміркував, що собаці буде добре з ними, оскільки там є двоє дітей, які доглядатимуть за ним.

Однак за вікнами веселого будинку ховалася низка проблем. Подружжя Блекморів щойно розлучилося, а мати сімейства якраз готувалася до Різдва, яке вперше за останні кілька років повинна провести лише з дітьми. Малюки, побачивши коробку на сходах будинку, подумали, що це подарунок від батька. Вони навіть не здогадуються, як круто зміниться їхнє життя після появи у ньому цуцика. І, що найцікавіше, життя Цезара, який залишив собачку на сходах, також стане кардинально іншим.

В переддень Різдва: дивитися трейлер онлайн

4. "Подарунок на Різдво 2" (Jingle All the Way 2) (2014)

Події розгортаються напередодні улюбленого всіма Різдва. Майже звичайна американська сім'я готується до новорічних свят, купує подарунки і прикрашає будинок. Однак 8-річна дівчинка Ноель, окрім святкових коробок та солодощів, чекає на приїзд батька. Для неї його поява в будинку – вже ознака свята, адже її батьки нещодавно розлучилися.

А мати одразу після розірвання відносин знайшла собі іншого чоловіка. Тепер у житті Ноель з'явився ще один чоловік, який мріє зробити її щасливою – це її вітчим Віктор. Він також хоче догодити маленькій дівчинці, купуючи їй все, що вона забажає. А Лоррі, як справжній чоловік і батько, намагатиметься довести, що він кращий і непереможний. Тож, аби зробити свою доньку найщасливішою у світі, він готовий на все. Тому Лоррі запланує вести боротьбу з мером міста, який хоче змінити правила і скасувати святкове прикрашання до новорічних свят. Що з цього вийде – дивіться у фільмі "Подарунок на Різдво 2".

Подарунок на Різдво 2: дивитися трейлер онлайн

5. "Мій друг Дід Мороз" (Le père Noël) (2014)

Французький новорічний фільм розповість історію 6-річного Антуана, який страждає від астми, лежачи вдома, але не припиняє вірити в диво та Санта-Клауса. Глибоко в душі він розуміє, що ніколи не зможе зустріти улюбленого зимового добродія, але продовжує щиро надіятися на це. Цього року він знову написав лист, в якому розповів про всі вчинені хороші справи, а також попросив прокотитися на славнозвісних санях Діда Мороза. На величезне здивування Антуана за вікном несподівано з'явився той самий справжній Санта!

Хворий хлопчик ще більше повірив в диво, однак він навіть не підозрював, що насправді під яскравим костюмом героя, який нібито здійснює мрії, ховається злочинець Віктор. Він якраз прийшов пограбувати будинок, але його плани зруйнував маленький мрійник. Тому переодягнений в Санту грабіжник був змушений підіграти наївному хлопцеві, щоб одразу приступити до запланованих дій. Однак Антуану виявилося занадто мало часу з Сантою і він вирішив прослідкувати з ним, щоб дізнатися, де той живе і провести з ним більше часу. Хлопець, сам то не бажаючи, стане жертвою злісного злочинця, проте для них двох несподіване знайомство виявиться цікавою подорожжю по чужих домівках.

Мій друг Дід Мороз: дивитися трейлер онлайн

6. "Три гавкотера" (The Three Dogateers) (2014)

Новорічні свята – це про затишну атмосферу, красиві подарунки, яскраві гірлянди та багато щастя в домівках. Однак у кожному сімейному фільмі знайдеться той, хто захоче зруйнувати такий чудовий і неповторний момент.

У стрічці "Три гавкотера" руйнівниками Різдва стануть злодії, які поцупили всі новорічні прикраси у маленькому містечку, що готувалося до святкування. Проте безжалісні грабіжники навіть не розглядали варіанту, що стати на заваді їм зможуть три собаки-мушкетери. Веселі місцеві собаки збираються покарати злочинців, повернути вкрадені ними прикраси і подаруватилюдям свято. На їхньому шляху до справедливості теж буде чимало перешкод, наприклад, догхантери, однак Гавкотери так просто не зупиняться.

Три гавкотера: дивитися трейлер онлайн

7. "Помічниця на свята" (Help For The Holidays) (2012)

Фентезійний сімейний фільм "Помічниця на свята" точно подарує глядачам віру в чарівний передріздвяний період, а також забезпечить новорічний настрій.

За сюжетом, Сара – мати двох дітей та дружина чоловіка на ім'я Скотт. Через домашні обов'язки, а також метушню у своїй різдвяній крамниці, де напередодні свят збираються кілометрові черги, молоде подружжя втратило дух Різдва та перестало вірити в диво. Однак, здається новорічний період вигаданий якраз для того, щоб у звичайні повсякденні будні принести радість і свято.

До сім'ї Ван Кемп воно прийшло у вигляді ельфині, яка працює у селищі Санта-Клауса і вважає, що немає нічого кращого, ніж створювати іграшки на Північному полюсі. Побачивши нещасливу молоду сім'ю, помічниця Санти вирішує поселити в їхні серця віру в диво, а також донести їм, що новорічні свята – це найкраще, що може трапитися з ними лише раз у рік. Ельфиня зробить все для того, що Сара та її діти знову переконалися в тому, що магія Різдва існує.

Помічниця на свята: трейлер дивитися онлайн

8. "Подорож до Різдвяної зірки" (норв. – Reisen til julestjernen) (2012)

Сюжет фентезійної стрічки для дітей та всієї сім'ї розгортається у магічній країні. На одне з її королівства темні сили наклали закляття, яке може врятувати лише Різдвяна зірка. Тим паче, і дорослі, і малі знають, що напередодні Різдва завжди стаються дива. Тому хоробра та смілива дівчинка Соня вирішує взяти ситуацію в свої руки і врятувати домівку, поки темні сили остаточно не зруйнували її. За легендою, рятівнику королівства треба відшукати Різдвяну зірку і повернути її на небо. Лише тоді закляття припинить свою дію. Дізнавшись про це, Соня вирушає у небезпечну подорож. Однак її вороги всіма силами намагатимуться перешкодити її благим намірам.

Подорож до Різдвяної зірки: трейлер до фільму дивитися онлайн

9. "Людина-ельф" (Elf-Man) (2012)

Напередодні затишного різдвяного свята родина Харперів потрапила в несподівану ситуацію. Членам сім’ї терміново знадобилася допомога і, хто, як не Санта, зможе підставити своє мужнє плече напередодні Різдва?

Однак у самого Клауса є чимало роботи у новорічний період – перечитати мільйони листів, подбати про здійснення мрій, забезпечити достатню кількість подарунків і прослідкувати за їхнім виготовленням… Тому зайнятий дідусь доручає цю важливу місію своєму помічнику – Ельфу. Після укладання угоди вся сім'я залишиться у виграші, особливо дітлахи, яким дуже сподобався чарівний помічник. Однак з часом члени сім’ї Харпер відкриють в Ельфа його справжнє призначення, яке полягає зовсім не в допомозі Санта-Клаусу. Виявляється, Ельф володіє унікальними та неповторними здібностями, які якраз допоможуть врятувати американську родину.

Людина-ельф: дивитися трейлер онлайн

10. "Різдвяна пригода Бетховена" (Beethoven's Christmas Adventure) (2011)

За сюжетом різдвяного фільму, Ельф Генрі традиційно напередодні Різдва повинен виконати чимало справ, пришвидшити процес яких можна на санях Санти. Цей чарівний транспорт переносить його в маленьке містечко, де він несподівано втрачає свій мішок з іграшками. Подарунки, на які чекали мешканці міста, опиняються в руках у шахраїв. Ельф у відчаї, він готовий просити допомоги у всіх, кого лише бачить, однак по-справжньому врятувати помічника Санти, а також Різдво, яке на межі зриву, допоможе улюблений усіма Бетховен. Собака разом із хлопцем Мейсоном, який повинен за ним доглядати, докладуть всіх зусиль, щоб допомогти чарівному ельфові.

Різдвяна пригода Бетховена: дивитися трейлер онлайн