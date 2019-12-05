Фільми під ялинку: 10 найкращих новорічних стрічок

На календарі виблискує напис "грудень", а це означає, що попереду чи не найказковіший і найсвятковіший період у році. Вже скоро вдома пахнутиме мандаринами та ялинкою, а вікна прикрашатимуть яскраві гірлянди. Аби в передріздвяний час ще краще відчути святкову атмосферу, рекомендуємо вам 10 новорічних фільмів.

Новий рік та Різдво – одні з найспокійніших і найзатишніших свят у році. Це час, коли за столом збирається вся сім'я, а під вікнами колядують сусідські діти. Однак інколи навіть у такий прекрасний зимовий вечір чогось бракує. Наприклад, якісного гумору чи кумедних американських історій про їхні новорічні святкування.

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Тому редакція LifeStyle 24 вирішила підібрати для вас 10 свіжих новорічних фільмів, які варто переглянути в домашньому колі. Адже, що це за родинні посиденьки без хорошого різдвяного фільму?

Список 10 новорічних фільмів для гарного настрою

1. "Ніколь" (Noelle) (2019)

Різдвяна казка 2019 року "Ніколь" розповість про незвичайну сім'ю, для якої різдвяна ніч – це не лише сімейне свято, але й найпродуктивніший робочий час. Кріс Крінг, голова сім'ї, багато років поспіль виконує місію Санта-Клауса, однак в один момент він розуміє, що йому пора залишати образ здійснювача мрій. Він хоче передати пост своєму синові Ніку, проте той не до кінця впевнений у своїх силах. Тому все, що впало на його юні плечі, стало для нього справжнім випробуванням.

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Його старша сестра Ніколь помічає, що брат перебуває у стресовій ситуації, через що пропонує йому трохи відпочити від обов'язків, які, як сніг на голову, з'явилися у його житті. Натомість вона пропонує замінити його на деякий час, обіцяє подорожувати світом і виконувати роль Санта-Клауса. Ніколь розуміє, що якщо брат не одужає до того часу, коли їй потрібно буде перетнути межу Північного полюса, то ситуація стане критичною. І її побоювання справджуються. Нік не хоче повертатися до обов'язків, які йому передав батько, і з майстерні Санти хоче зробити службу доставки. Ніколь повинна переконати брата, що у такому випадку Різдво має шанс бути зруйнованим.

Новорічний фільм "Ніколь": трейлер дивитися онлайн

2. "Лицар перед Різдвом" (The Knight Before Christmas) (2019)

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Брук – звичайна вчителька природознавства, яка викладає у середній школі. На її життєвому шляху було чимало випробувань і розчарувань. Вона неодноразово обпікалася, починаючи стосунки з хлопцями, через що перестала вірити у справжнє кохання. Однак Різдво – відмінний час для дива. Навіть, якщо воно здається не зовсім реальним. Саме так сталося і з Брук.

Справжній середньовічний англійський лицар чарівним чином переноситься у наші дні в передноворічний час. Про його подорож у часі попіклувалася зла чаклунка, яка наклала на нього закляття. Однак її злі наміри перетворяться у чудову можливість розпочати нове життя, як для принца, так і для Брук. Дівчина, розуміючи, як складно її новому незвичайному знайомому пристосуватися до сучасного середовища, буде всіляко підтримувати його і проводити з ним багато часу. Однак у англійського лицаря буде місія – виконати умови, які вимагає чаклунка, а Брук, здається, знову повірить у кохання.

Новорічний фільм "Лицар перед Різдвом": трейлер дивитися онлайн

3. "Різдвяні хроніки" (The Christmas Chronicles) (2018)

У центрі сюжету фентезійного фільму постають брат і сестра, Тедді та Кейт. Рік тому їхній тато загинув, через що хлопець зовсім втратив віру в добро та диво, а також подружився з компанією хуліганів. Разом з ними він погоджувався на підлі авантюри, до прикладу, допомагав їм у викраденні машин. Однак спостережлива Кейт помітила, що брат став на слизький шлях і вирішила врятувати його від таких товаришів.

Також під час перегляду старих сімейних відео дівчина помітила дивну руку в червоній рукавиці, яка потрапила до кадру. Розуміючи, що батька тоді вже не було, Кейт вирішує зробити відеополювання за Санта-Клаусом. Вона переконує Тедді допомогти йому в цьому, таким чином відволікаючи його від пограбувань. Однак хлопець вважає, що його сестра зійшла з розуму і не вірить в існування Санти, поки сам не зустрічає різдвяного добродія на даху свого будинку.

Тедді та Кейт таємно проберуться у його різдвяний віз, бажаючи дізнатися, як працює один із найпопулярніших персонажів у світі. Однак їхня магічна подорож не стане на стільки казковою, як вони уявляли. Адже через несподіваний поворот подій їм разом із Сантою доведеться виконати складну місію. Вони повинні врятувати Різдво.

Новорічний фільм "Різдвяні хроніки": трейлер дивитися онлайн

4. "Дуже погані матусі 2" (Bad Moms Christmas) (2017)

У центрі сюжету постають молоді, харизматичні та вродливі матусі: Карла, яка виховує двох дітей; Емі, що має чотири чада; та Кікі, мати-одиначка. Всі вони різні, але кожна з них прекрасна по-своєму і саме тому їм вдається відмінно доповнювати одна одну. Крім того, вони ідеальні домогосподарки, які ще й працюють над своєю кар'єрою.

Напередодні Нового року кожна з них налагодила стосунки у своїй сім'ї і готова була приступити до передріздвяних клопотань. Тим паче, вони запланували влаштувати для себе приголомшливий передріздвяний дівич-вечір. Однак грандіозні плани святково налаштованих подруг зруйнують їхні матері, які в один момент вирішують провідати своїх доньок і провести Різдво разом з ними. Спільні приготування одразу перетворюються в пекло, адже досвідчені матусі контролюють кожен крок своїх вже дорослих дітей. Тиск у домівках молодих сім'янинок досягає піку і хтозна, чим завершиться домашнє і затишне свято Різдва.

Новорічний фільм "Дуже погані матусі 2": трейлер дивитися онлайн

5. "Хто в домі тато 2" (Daddy's Home 2) (2017)

Крутий біологічний батько двох чудових дітей Дасті вирішує повернутися і сім'ю після декількох років гулянь. Він мріє повернути дружину Сару, стати для неї люблячим чоловіком. Однак його місце вже зайняв інший чоловік, Бред, який, на думку Дасті, не є найкращим вітчимом для його малюків. Однак з часом їм вдалося дійти компромісу і навіть подружитися. Вони поділили час, проведений з дітьми, і навіть опіку над ними. Але з приходом новорічним свят у двох чоловіків знову з'явилося чимало непорозумінь. Тим паче, всі плани на Різдво будуть зруйновані через приїзд татів Бреда та Дасті. Старші родичі виявляються такими ж різними, як їхні сини, які тільки-но порозумілися. В одного з батьків з'явиться підступний план, як посварити тата та вітчима його онуків. Однак, чи вдасться це йому...

Новорічний фільм "Хто в тому тато 2": трейлер дивитися онлайн

6. "Новорічний корпоратив" (Office Christmas Party) (2016)

У центрі сюжету фільму "Новорічний корпоратив" розмістилися близькі родичі, стосунки яких нагадують більше суперницькі, але аж ніяк не сімейні. Клей Ванстоун працює керівником філії престижної чиказької ІТ-компанії. Здавалося б, що може зіпсувати настрій напередодні новорічних свят, коли все у житті, як по маслу? Однак Клей забув, що його сестра Клер, з якою у них не дуже хороші відносини, стала виконавчим директором цілої організації.

Вона несподівано приїжджає до Чикаго, аби перевірити, як її брат справляється зі своїми обов'язками. В процесі перевірки сестра заявляє, що філія Клея є збитковою, через що вона хоче закрити чиказький відділ, а свого брата та його друга Джоша скоротити. Хлопці, незважаючи на скрутне становище, хочуть виправити ситуацію і врятувати свої шкури від банкрутства. Тому вирішують організувати масштабний новорічний корпоратив, на якому мають намір "зловити велику рибу". Вони впевнені, що на гучну вечірку приїдуть великі клієнти, з яким їм вдасться укласти угоду про співпрацю. Однак у самому розпалі вечірки святкування виходить з-під контролю і це неабияк ускладнює ситуацію Клея та Джоша.

Новорічний фільм "Новорічний корпоратив": трейлер дивитися онлайн

7. "Поганий Санта 2" (Bad Santa 2) (2016)

Віллі Соук – той самий невиправний шахрай, досвідчений кримінальник, який заради збагачення і наживи готовий на все. Якось йому вдалося зіпсувати Різдво, намагаючись поповнити свою кишеню грошима. Здається, історія повторюється і Віллі знову збирається приміряти костюм добродія Санти, щоб таким чином пробратися в одну з благодійних організацій. Як йому відомо, волонтерська корпорація збирає кошти, загально сума яких напередодні Різдва може сягати шестизначних цифр. Саме тому Віллі Соук запрошує до команди свого товариша по брудних справах, який тільки-но вийшов із в'язниці. Разом вони мріють поповнити свої скриньки вкраденими грошима. Напередодні Різдва Маркус переодягається в ельфа, а Віллі – в Санту. Здавалося б, що може зупинити досвідчених грабіжників, які можуть знайти вихід з будь-якої несподіваної ситуації. Однак Віллі Соук навіть подумати не міг, що до пограбування благодійного фонду йому доведеться залучити свою матусю, яка погодилася на авантюру.

Новорічний фільм "Поганий Санта 2": трейлер дивитися онлайн

8. "Любіть Куперів" (Love the Coopers) (2015)

Купери – звичайна американська сім'я. Кожен з них протягом року живе своїм життям, вирішує сімейні проблеми і не дуже цікавиться справами своїх родичів. Однак традиційно, раз у рік, на Різдво, вся родина збирається за святковою вечерею, де знову кожен видає себе за кращого, ніж він є насправді. Однак Шарлотта і Сем втомилися від такого життя, тому на різдвяній вечері хочуть повідомити родичам, що вирішили розлучитися. Однак проблеми в особистому житті не лише у них.

До прикладу, їхній син Хенк переживає розлучення і сам виховує трьох дітей, а донька Елеонора ніяк не може знайти "того самого". В аеропорту дівчина знайомиться з привабливим військовим, якого вмовляє зіграти її хлопця, щоб знову не засмучувати батьків. А молодша сестра Шарлотти Емма заклопотана своїми проблемами. У неї нема коштів на гарний подарунок на Різдво, тому вона намагається поцупити брошку, заховавши її в рот. Через це у передріздвяний вечір вона потрапляє до поліції. А весь родинний хаос епічно доповнює внучка сімейства Куперів. Дівчинка усім хамить і використовує погані слова.

Новорічний фільм "Любіть Куперів": трейлер дивитися онлайн

9. "Ніч перед похміллям" (The Night Before) (2015)

У центрі сюжету фільму "Ніч перед похміллям" постають троє друзів – Ітан, Айзек і Кріс. Після того, як батьки Ітана померли, друзі не залишали його на самоті на Різдво, неодмінно проводивши сімейне свято втрьох. Однак у цьому році красивій традиції прийде кінець. Оскільки Кріс є професійним гравцем в американський футбол, його популярність стрімко зростає. Він з головою поринає в роботу, кар'єру та світське життя. А Айзек одружився і тепер разом з дружиною чекає на поповнення. Ітан розуміє, що спільні різдвяні гуляння в цьому році стануть останніми. Тому він вирішує влаштувати друзям незабутнє святкування Різдва, даруючи квитки на "найкращу вечірку у Нью-Йорку".

Новорічний фільм "Ніч перед похміллям": трейлер дивитися онлайн

10. "Це, блін, різдвяне диво" (A Merry Friggin' Christmas) (2014)

Звичайний сім'янин, американець, Бойд Мітчлер, вже давно не чекає від Різдва ніяких чудес. На його думку, в його житті є все, про що він колись і мріяти не міг: турботлива дружина, чудові діти, затишний великий будинок, а також хороша робота. А також він тільки-но забув про те, що колись втік від своєї божевільної сімейки в інше місто. Однак напередодні Різдва йому таки треба повернутися в будинок батьків, щоб провести найсімейніше свято в році зі своїми родичами.

Приїхавши в місто, де він провів все своє дитинство, чоловік помічає, що всі подарунки, які він купив родичам, забув у будинку в Чикаго. Аби зайвий раз не засмучувати членів своєї сім'ї, Бойд змушений знову поїхати назад в Чикаго, забрати подарунки і повернутися у містечко. Однак його брат і вічно незадоволений батько вирішуються скласти йому компанію і вирушають в дорогу разом з ним.

Новорічний фільм "Це, блін, різдвяне диво": трейлер дивитися онлайн