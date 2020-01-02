24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Новорічні свята у Львові: Олександр Божик зіграє неймовірне шоу у Львівській Опері

34 Читать новость на русском
Олександр Божик / Пресслужба

Поки новорічні свята у Львові продовжуються, знаменитий український скрипаль Олександр Божик вирішив дати у ньому грандіозний концерт. Подія відбудеться 3 січня у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Скрипаль-віртуоз Олександр Божик у супроводі рок-оркестру дасть 2 концерти протягом одного вечора – о 17:30 та о 22:00. Організатори концерту обіцяють масштабне музичне дійство, де глядачі почують найвідоміші світові хіти у незвичній обробці.

Читайте також: Оксана Муха презентувала колоритну колядку: відео

Будуть і світові хіти, і авторська музика, і класика у сучасній обробці та саундтреки до кінофільмів. Почуєте музику Вівальді, Гріга, Coldplay, Imagine Dragons, Nirvana, AC/DC, Майкла Джексона, Ханса Ціммера та інших. Це буде щось незвичайне!
– повідомляють представники артиста.

Олександр Божик
Олександр Божик виступить у Львові / Пресслужба

Що відомо про Олександра Божика?

Після навчання у Львівській спеціалізованій музичній школі ім. Соломії Крушельницької Олександр Божик виступав у найкращих концерт-залах Львова, України та світу – як з оркестром, так і з сольними номерами. 38-річний львів’янин-музикант став суперфіналістом популярного шоу "Україна має талант" у 2010 році. Тоді ж він став срібним призером, а перемогу здобула Олена Ковтун. Серед його родзинок – гра на декількох скрипках, використовуючи два смички. Завдяки такому вмінню він потрапив до Книги рекордів України.

Олександр Божик грає на трьох скрипках одночасно: відео

 

Як приготувати популярний салат "Мімоза": простий рецепт
сьогодні
13866
Автор: Уляна Журба
Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини Львова Афіша Афіша
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:44 Перемоги, здобутки та скандали в українському кіно: підсумки 2019 року
Єлизавета Герасимюк 281
сьогодні 10:21 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз 6740
1 січня 17:00 Романтичне Різдво: 10 новорічних мелодрам, які варто подивитися
Марта Вересюк 4237
1 січня 16:00 10 найкращих фільмів про Новий Рік та Різдво: яскрава добірка для дітей
Марта Вересюк 3483
1 січня 14:45 Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: святкова підбірка для всієї родини
Юлія Турелик 6503
Новини
Більше новин
Залиште відгук