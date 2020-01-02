Новорічні свята у Львові: Олександр Божик зіграє неймовірне шоу у Львівській Опері

Поки новорічні свята у Львові продовжуються, знаменитий український скрипаль Олександр Божик вирішив дати у ньому грандіозний концерт. Подія відбудеться 3 січня у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Скрипаль-віртуоз Олександр Божик у супроводі рок-оркестру дасть 2 концерти протягом одного вечора – о 17:30 та о 22:00. Організатори концерту обіцяють масштабне музичне дійство, де глядачі почують найвідоміші світові хіти у незвичній обробці.

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Будуть і світові хіти, і авторська музика, і класика у сучасній обробці та саундтреки до кінофільмів. Почуєте музику Вівальді, Гріга, Coldplay, Imagine Dragons, Nirvana, AC/DC, Майкла Джексона, Ханса Ціммера та інших. Це буде щось незвичайне!

– повідомляють представники артиста.



Олександр Божик виступить у Львові / Пресслужба

Що відомо про Олександра Божика?

Після навчання у Львівській спеціалізованій музичній школі ім. Соломії Крушельницької Олександр Божик виступав у найкращих концерт-залах Львова, України та світу – як з оркестром, так і з сольними номерами. 38-річний львів’янин-музикант став суперфіналістом популярного шоу "Україна має талант" у 2010 році. Тоді ж він став срібним призером, а перемогу здобула Олена Ковтун. Серед його родзинок – гра на декількох скрипках, використовуючи два смички. Завдяки такому вмінню він потрапив до Книги рекордів України.

Олександр Божик грає на трьох скрипках одночасно: відео