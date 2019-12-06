Що одягнути на новорічний корпоратив: корисні поради та приклади

Навіть найбільші трудоголіки вже встигли замислитись, що ж одягнути на новорічний корпоратив. Адже хочеться, щоб вбрання ефектно виділялось, було стильним, але водночас не провокативним. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати ефектні приклади, скориставшись знімками відомих модниць.

Чимало українців вже в передчутті новорічно-різдвяних свят. На вулицях поступово з'являються святкові ілюмінації, а вітрини модних бутиків та крамниць прикрашають особливим декором. Однак для офісних працівників не слід розслаблятись та час подумати, що ж одягнути на головну вечірку року – новорічний корпоратив.

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Дизайнери та знамениті бренди вже презентували чимало варіантів для модниць, які дбають про свій святковий стиль. Журналісти LifeStyle 24 також підібрали яскраві приклади, які допоможуть виглядати непервершено на вечірці з колегами.

Що одягнути на новорічний корпоратив: варіанти вибору

Блискучі вбрання

Ну який Новий рік чи святковий корпоратив може обійтись без блиску? Він може бути не тільки в прикрасах, але й на вбранні. Блискуча сукня чи навіть костюм – це поєднання чудового смаку та вишуканості, – переконують дизайнери. Одяг з паєтками допоможе кожній модниці відчути себе зіркою вечора, адже від такого сяйва будуть в захваті всі її колеги. І тут українські красуні мають чималий вибір: від звабливих міні до розкішних вечірніх образів.



Що одягнути на корпоратив: варіанти / Instagram / @veronicaferraro



Одяг на корпоратив / Instagram / @chiaraferragni



Новорічний корпоратив / Instagram / @paolaturani

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До образу краще підібрати туфлі або черевички на підборах та лаконічні прикраси.



Вбрання на корпоратив / Pinterest

Штанний костюм

Якщо ще кілька років тому всі модниці поглузувати б з такої поради, то у 2019-2020 роках залюбки приймуть ідею. Все тому, що штанний костюм став справжнім трендом, а його вже встигли приміряти найвідоміші голлівудські красуні.



Стильний костюм на корпоратив / Pinterest

Цікаво, що саме це вбрання з легкістю можна назвати універсальним. Підібравши до нього гольф чи блейзер, це буде відмінний буденний образ. А от на новорічний корпоратив варто вбрати розкішний топ або ж блузу, яка додасть витонченості вигляду. На один вечір відмовтесь від улюблених кросівок чи черевиків, надавши перевагу взуттю на підборах. Особливо елегантно виглядатимуть туфлі-човники.



Стильний костюм на корпоратив від Зендаї / Pinterest

Чудовим вибором стане блискучий топ, який в поєднанні зі штанами і піджаком буде стильним і святковим.

А от красуні, які мають ідеальні форми та не бояться демонструвати свою сексуальність, можуть відтворити найспекотніший тренд сезону – штани і піджак на голе тіло. Переконайтесь, що ґудзик на вашому вбранні надійно прикріплений, та підкорюйте корпоративну вечірку досить сміливим образом.



Меган Фокс обирає костюм / Instagram / @meganfox__fan

Скромно, але водночас стильно можна виглядати і в кюлотах, блузі та в туфлях-човниках. Однак це вбрання, мабуть, більше для тих модниць, які прагнуть показати трендовий образ, але не привертати зайвої уваги.

Вбрання з екошкіри

Одяг з екошкіри – так званий must have сезону. Дизайнери пропонують чимало фасонів, які руйнують стереотипи про вульгарність такого вбрання. Тому мідісукня стане чудовим вибором для новорічного корпоративу.



Дженніфер Лопес / Getty Images



Шкіряне вбрання – тренд сезону / Pinterest

Не менш ефектно може виглядати і спідниця з екошкіри. Якщо її стильно поєднати з блузою чи топом – ви обов'язково опинитесь у центрі уваги.

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Маленька чорна сукня

Мабуть, кожна модниця взяла приклад з легендарної Коко Шанель, яка говорила, що у гардеробі кожної жінки має бути маленька чорна сукня. Саме вона є елементом базового гардеробу та рятує красунь на кожне свято.



Чорна сукня / Instagram / @stellaaminova​

Однак не варто одягати вбрання, в якому ви вже поставали на новорічному корпоративі. Скористайтесь нагодою та доповніть свій гардероб ефектною новинкою.



Чорна сукня від Андре Тана / Пресслужба дизайнера



Чорна сукня на корпоратив / Pinterest



Мінісукня чорного кольору / Pinterest

Світла сукня

2020-ий – рік металевого щура. Тому світлий одяг або сріблястий буде доречним як для Нового року, так і для передсвяткового корпоративу. Зупиніть вибір на фасоні, який вигідно підкреслить вашу фігуру, та насолоджуйтесь увагою всіх учасників заходу.



Світла сукня на корпоратив / Pinterest

Спідниця плісе

Ще одним трендовим одягом, який чудово пасуватиме до новорічного корпоративу – це спідниця плісе. Поєднати її можна зі стильною блузою, кофтою oversize чи водолазкою. Це вбрання буде ідеальним для тих модниць, які не люблять стереотипних суконь та бажають виділитись стильним і нетиповим образом.



Що одягнути на новорічний корпоратив / Pinterest



Спідниця плісе з водолазкою / Instagram / @paolaturani