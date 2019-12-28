Що за традиціями повинно бути на новорічному столі у рік Білого Металевого Щура

Попереду Новий 2020 рік! Кожен з нас готується до приходу цього дня особливо ретельно. Втім кожна тотемна тварина має свої вподобання і заборони. Тож, що не можна ставити на стіл, а що обов'язково повинно стояти на святковому столі у рік Білого Металевого Щура – читайте далі.

За прогнозами астрологів, Білий Металевий Щур – мудра, хитра і підступна тварина. Металевий Щур наполегливий, товариський, амбітний, цілеспрямований та впертий. 2020 рік – це рік нових починань, який принесе кожному, хто буде докладати максимум зусиль – нові можливості, справжнє кохання і багатство.

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Які страви повинні бути на новорічному столі

Китайський гороскоп розповідає, що Щур любить добре поїсти, але страви можуть бути простими і невибагливими. Обирайте ті страви, які вам найбільше смакують. Уникайте яловичини та желе. Річ у тому, що знак Бика дружить зі знаком Щура, тож це може образити господаря року. А як відомо, желатин виробляють з рогів, хрящів та сухожилля рогатої худоби. За китайським календарем, Бик, який буде покровителем 2021 року, перевіз Щура на спині через річку до Будди.

Не ставте на стіл мариновані овочі, квашену капусту чи помідори, адже вони мають дуже різкий запах. Щодо ароматів, то обмежте на новорічному столі ваніль і корицю, бо вони теж мають різкий запах, який відлякає Щура.

Усі гризуни люблять сир, тож тут вибір та кількість залишається за вами. Таким чином ви не лише посмакуєте смачною закускою до вина, але й задобрите господаря року.



Що має бути в рік Щура на столі

Смажені та жирні страви відкладіть на інші дні, зробіть ставку на закуски та оригінальні салати. На Новий рік рідко готують перші страви, але зауважимо, що тотемна тварина 2020 року, їх не вживає взагалі.

Обмежте споживання міцного алкоголю, нехай на новорічному столі краще будуть вино, шампанське чи коктейлі. Білий Металевий Щур любить лише натуральну їжу, тож рекомендуємо відмовитися від фастфуду та напівфабрикатів.

Як оформити салати у рік Білого Металевого Щура



Оформлення салатів на Новий рік



Оригінальний салат на Новий рік 2020



Салат у форму Щура



Цікава ідея, як зробити салат привабливішим



Оригінальна ідея салатів на Новий рік



Салати на Новий рік просто і легко

Як оформити закуски у рік Білого Металевого Щура



Закуска на Новий рік 2020



Закуски в новорічну ніч

Як сервірувати новорічний стіл

У рік Білого Металевого Щура, на новорічному столі повинні переважати білі та срібні відтінки: кремовий, молочний, бежевий, світло-жовтий, сіро-коричневий. Щоб стіл виглядав святково, краще не залучати не більше, ніж 3 відтінки. Щуру подобається все натуральне, тож на столі можуть бути в якості декору – ялинкові гілки чи фрукти.

Обов'язковий атрибут новорічного застілля – свічки, які додадуть святу вишуканості. Також на столі повинен бути присутнім символ року – Білий Металевий Щур. Для того, щоб рік пройшов добре, без хвилювань і стресів – поставте у центр стола іграшкову мишку.

Для того, щоб рік був фінансово успішним – поставте на середину столу пофарбовану в сріблястий колір невеличку фігурку господині року. Астрологи кажуть, якщо впродовж святкової ночі акуратно терти мишачі вушка, то ваше найпотаємніше бажання у 2020 році обов'язково здійсниться.