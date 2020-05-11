24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Новоспечена матуся Віра Кекелія показала першу прогулянку із сином: ніжне фото

- Читать новость на русском
Віра Кекелія
Віра Кекелія / Instagram / @kekeliavera

Популярна українська співачка та акторка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія 1 травня розповіла, що стала мамою. У неї народився син, якого назвали Іваном. Тепер знаменитість поділилася світлиною з їх першої спільної прогулянки.

Віра Кекелія та її чоловік, музикант Роман Дуда зізналися, що з появою сина на світ стали найщасливішими людьми. Вони вже оприлюднили фото та відео з пологового будинку, а тепер на особистій сторінці Віри в інстаграмі з'явився кадр із спільної прогулянки з синочком.

Читайте також: Маша Єфросиніна: Я ніколи не була ідеальною мамою

На зворушливому знімку артистка тримає у руках букет бузку, а поряд із нею бачимо коляску, у якій спить маленький Іван. Вона виглядає надзвичайно щасливою, на обличчі сяє промениста усмішка.

Зіркова матуся одягнена у світлі джинси вільного крою, білу футболку та коричневий плащ. Поєднала таке вбрання із сірими кросівками. Волосся Віра вклала на бік, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на губах.

У публікації Кекелія зазначила, що цього року вона вперше святкує День матері в новому статусі та привітала матусь із цим прекрасним днем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VERA KEKELIA (@kekeliavera)

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові батьки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Маршрути для походів в гори в Україні: від новачків до профі
сьогодні , 10:30 Маршрути для походів в гори в Україні: від новачків до профі
Настя Сукач
Англійська для початківців: комедії, які допоможуть вивчити мову
сьогодні , 10:22 Англійська для початківців: комедії, які допоможуть вивчити мову
Юлія Михайлова
8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись онлайн
10 травня , 15:02 8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись онлайн
Юлія Михайлова