Новоспечена матуся Віра Кекелія показала першу прогулянку із сином: ніжне фото

Популярна українська співачка та акторка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія 1 травня розповіла, що стала мамою. У неї народився син, якого назвали Іваном. Тепер знаменитість поділилася світлиною з їх першої спільної прогулянки.

Віра Кекелія та її чоловік, музикант Роман Дуда зізналися, що з появою сина на світ стали найщасливішими людьми. Вони вже оприлюднили фото та відео з пологового будинку, а тепер на особистій сторінці Віри в інстаграмі з'явився кадр із спільної прогулянки з синочком.

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На зворушливому знімку артистка тримає у руках букет бузку, а поряд із нею бачимо коляску, у якій спить маленький Іван. Вона виглядає надзвичайно щасливою, на обличчі сяє промениста усмішка.

Зіркова матуся одягнена у світлі джинси вільного крою, білу футболку та коричневий плащ. Поєднала таке вбрання із сірими кросівками. Волосся Віра вклала на бік, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на губах.

У публікації Кекелія зазначила, що цього року вона вперше святкує День матері в новому статусі та привітала матусь із цим прекрасним днем.