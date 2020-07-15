Роботи знаменитого вуличного художника Бенксі вже привернули увагу всього світу, адже це шедевральні графіті, які часто змушують задуматись людей. 14 липня у Лондоні він створив новий малюнок, що заохочує носити маски в час пандемії. Однак графіті пробуло менше доби: його знищили працівники метрополітену.

Чому малюнок Бенксі знищили

За даними BBC, адміністрація лондонського метрополітену вирішила не зволікати з поясненнями. Журналістам вони заявили, що графіті заборонене в метро. Відтак навіть роботу такого знаменитого художника як Бенксі їм довелось стерти. Водночас працівники метро звернулись до майстра графіті з пропозицією.

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"Ми хотіли б запропонувати Бенксі зробити нову версію його роботи в потрібному місці", – зазначили представники метрополітену Лондона.

Наразі Бенксі не прокоментував знищення своєї роботи та пропозиції від метрополітену.

Що відомо про графіті

Через послаблення карантину чимало людей забувають носити медичні маски та нехтують порадами ВООЗ. Загострити увагу людей до проблеми поширення COVID-19 взявся Бенксі, який зранку спустився у метро Лондона та намалював там особливе графіті.

Бенксі зобразив щурів, які залишають слиз через чхання та використовують маски замість парашутів. Мило деякі гризуни просто тримають в руках. Окрім цього, він зробив напис "Мене ізолюють, але я знову встаю", зобразивши під ним двох щурів, розділених дверима.