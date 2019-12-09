"Ножі наголо": головоломка з вбивством

Фільм "Ножі наголо" із Деніелом Крейгом в головній ролі підкорив глядачів та критиків і вже встиг відбити свою вартість доходом від прокату.

Режисер та сценарист Раян Джонсон дебютував у 2005-му з маловідомим проектом "Цеглина", згодом став трохи відомішим завдяки sci-fi "Петля часу", а його роботу над "Зоряними війнами: Останній джедай" обговорювали всі, навіть якщо не дивились. Що стосується його "Ножів наголо", то про кіно також чимало говорять і, здебільшого, хороше.

Також у кіно: "Ірландець": найдорожчий фільм Мартіна Скорсезе



"Ножі наголо": офіційний кадр з фільму / IMDb

перший погляд, "Ножі наголо" – класичний детектив в стилі творів Агати Крісті чи Конан Дойля. Такий, якого давно не бачили кіноекрани і глядачі. Останній схожий детективний фільм на великому екрані, що приходить на думку – це пригоди Еркюля Пуаро у "Вбивстві в Східному експресі". На відміну від останнього, "Ножі наголо" може запропонувати більше за загадку із вбивцею у замкнутому просторі.

"Ножі наголо" можна назвати антидетективом, бо особа вбивці стає відомою доволі рано, але заважає детективові розвідати всю правду. Сюжетний твіст, раптова розв’язка, фінальний монолог з поясненнями – всі класичні атрибути у цьому кіно є, просто Джонсон переграв все на свій лад.

Режисер органічно вплітає в свою оповідь тему класової нерівності і ставлення до мігрантів. Дім, в якому сталось вбивство і де перебувають всі підозрювані, уособлює США, де республіканці, ліберали і мігранти стараються мирно співіснувати. Так, антуражно старий фільм, насичений подіями, ситуацією та підтекстом, абсолютно точно підходить для сьогодення.



"Ножі наголо": офіційний кадр з фільму / IMDb

В центрі подій – багатий письменник і видавець Харлан Тромбі. Щоправда, він помирає на перших хвилинах фільму, у ніч, коли збирає родичів на святкування свого 85-річчя. В той вечір у багатьох родичів був мотив вбити старого Тромбі, але на допиті всі, звісно, вдають шовкових і замовчують будь-які подробиці своїх суперечок з покійним. Клубок починає розплутуватись, коли за справу береться невідомо ким найнятий приватний детектив Бенуа Блан (він же знаний Агент 007 Деніел Крейг). Собі в помічниці той бере емігрантку з Південної Америки на ім'я Марта Кабрера. Вона працювала у Харлана Тромбі медсестрою і, скидається на те, що водночас була єдиною щирою людиною в його оточенні. Дівчину нібито приймають у сім’ю, але водночас тримають за прислугу. На стосунках Марти Кабрери та членах родини Тромбі режисер показує чимало контрастів.

Нестандартний розвиток детективної лінії, погляд в сторону класики жанру, майстерно вплетені соціальні питання та команда іменитих акторів – суміш чинників, яка привела "Ножі наголо" до успіху у критиків і глядачів. Рейтинг фільму на IMDb сягнув 8,1. Ті, хто вже встигли в кінотеатри, активно рекомендують фільм і ми до них приєднуємось. "Ножі наголо" – дотепний, цікавий та свіжий детектив, який не можна пропускати. І не забувайте правило, яке завжди працює із детективами – постарайтесь не знати імена поганців до того, як з кіноекрану вам їх озвучить головний герой.

Дивіться трейлер фільму "Ножі наголо" онлайн:

Також у кіно: "Аутсайдери": перегони Ford проти Ferrari

Якщо ви хочете побачити першими цікаві кіноновинки в Україні, то ви можете придбати квитки за посиланням.