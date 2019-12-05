"Ножі наголо": в Україні відбулася прем'єра фільму з Деніелом Крейгом – сюжет і трейлер

Шанувальники Деніела Крейга знають його як незмінного виконавця ролі Джеймса Бонда, однак 51-річний актор доводить, що не менш бездоганно може виконати роль, наприклад, приватного детектива. Переконатися в цьому зможете на українській прем'єрі фільму "Ножі наголо", які вже сьогодні, 5 грудня, стартували в кінотеатрах України.

Над детективним трилером працював режисер і сценарист Раян Джонсон, який відомий такими проєктами, як "Пуститися берега" та "Петля часу". Після завершення роботи над восьмим епізодом "Зоряних війн", які отримали назву "Останні джедаї", він приступив до режисерування фільму "Ножі наголо".

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Кінотворець зізнався, що ідея створити такий фільм зародилася після прочитання роману агати Крісті та перегляду певних фільмів 70-80-х років про приватні розслідування. На головну роль Джонсон запросив Крейга, який відмінно справляється з роллю секретного агента, а на той час якраз відпочивав від зйомок у фільмі про Джеймса Бонда.

Компанію Крейгу на знімальному майданчику склали Кріс Еванс, Ана де Армас, Лейкіт Стенфілд, Кетрін Ленгфорд, Майкл Шеннон та Джеймі Лі Кертіс.

За сюжетом, у спокійному житті звичайної середньостатистичної сім'ї трапляється трагедія. Батько сімейства Морріс Робінсон загадково помирає. Однак дружина покійного чоловіка та їхній син до останнього не вірять, що він пішов з життя без чиєї-небудь допомоги. Тому вирішують найняти приватного детектива, який зможе дізнатися, що насправді сталося з їхнім улюбленим чоловіком та батьком. А Бенуа Блан обіцяє виконати поставлене перед ним завдання.

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Квитки на прем'єру фільму "Ножі наголо", показ якої стартував сьогодні, 5 грудня, можете купити тут.

"Ножві наголо": український трейлер дивитися онлайн