НСТУ оприлюднила умови договору для представників України на Євробаченні

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Умови договору НСТУ для представників України на Євробаченні
Умови договору НСТУ для представників України на Євробаченні / Фото з відкритих джерел

Після резонансного скандалу навколо Євробачення-2019 в Україні та непідписання контракту MARUV Національна суспільна телерадіокомпанія України вирішила оприлюднити умови договору. Саме вони, за словами співачки MARUV, стали причиною відмови в участі у Євробаченні-2019.

Офіційний перелік умов договору, який укладається з переможцем Національного відбору на телеканалі СТБ, з'явився на сайті Суспільного мовлення. Представники НСТУ додають, що такі договори не є нововведенням, адже укладаються з представниками на Євробачення щороку.

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Переважна більшість всіх умов базується на правилах власника й організатора конкурсу Європейської Спілки Мовників, у випадку України – Суспільного мовника (Національна суспільна телерадіокомпанія України). НСТУ також не встановлює правила Євробачення і в будь-який час може звітуватись за правила конкурсу перед Європейською Спілкою Мовників. Також всі умови договору НСТУ не оприлюднює, адже контракт є конфіденційним документом і через це не може бути наданий одразу всім учасникам Національного відбору. В оприлюдненому переліку наводяться лише ті пункти, які безпосередньо стосуються обов'язків учасника.

Умови договору НСТУ з переможцями Нацвідбору Євробачення в Україні

1. Не допускати під час перебування на сцені та під час відеозйомки будь-яких висловлювань, жестів та інших дій, не передбачених сценарієм.

2. Брати участь у репетиціях, зйомках, телевізійних, радіопрограмах, промо-турах, прес-конференціях, інтерв'ю та інших заходах, визначених організатором.

3. Не проводити прес-конференцій та не давати інтерв’ю щодо підготовки та проведення Євробачення без попереднього погодження.

4. Не допускати будь-яких дій, висловлювань чи проявів, які можуть мати політичний зміст або можуть бути використані в політичному аспекті.

5. Не допускати висловлювань, які можуть ставити під сумнів питання територіальної цілісності та забезпечення безпеки України.

6. Не гастролювати на території Російської Федерації протягом періоду з дати підписання договору та ще 3 місяці опісля завершення конкурсу.

7. Підготувати потрібні документи для в'їзду на територію країни проведення Євробачення.

8. Нести самостійно всі витрати, пов'язані з участю в Євробаченні.

9. Передати окремі права інтелектуальної власності на конкурсний твір та права на матеріали, які використовуються у зв'язку з Євробаченням.

10. Сплатити штраф у випадку порушення зобов'язань чи завдання збитків.

Детальніше про умови договору НСТУ можна дізнатись за посиланням тут або ознайомитися з правилами Євробачення від Європейської Спілки Мовників на офіційному сайті.

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Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle Євробачення 2019 Євробачення Скандал
Джерело: LifeStyle 24
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