Ну все, приїхали, – Притула гостро прокоментував відбір на Євробачення

Сергій Притула, український телеведучий та журналіст, таки розповів про свої враження від Нацвідбору до Євробачення 2019. Він опублікував відповідний допис на своїй сторінці у Facebook. І навіть вибачився за затримку – адже допис датований вечором понеділка, 25 лютого. Коли основні пристрасті навколо скандальних подій через учасників відбору досягли піку.

"Пар випустив. Вже не такий агресивний", – написав Притула. І окремо наголосив, що висловлює особисту думку, ніяк не пов'язану з редакційною політикою телеканалів СТБ і УА:ПЕРШИЙ.

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Перший півфінал: "Сильний і Смачний"

– Розкішна пісня від Letay. Але номер нагадував мені дипломну роботу випускників естрадно-циркового училища.

– У Bahroma була чудова пісня. Шкода, що соліст вирішив за прикладом MARUV погратись в "голубя мира" і почав розказувати про те, що "музыка, как и любовь, не имеет границ". Адже гастролював у РФ.

– Мій біль – невихід у фінал "ЦеШо". Переконаний, що Європа це зацінила б!



Гурт "ЦеШо"

Другий півфінал: "Пішла жара!"

– 5 балів від глядачів гурту KAZKA. 150 мільйонів переглядів кліпу нічого не гарантують.

– ANNA MARIA беруть 7 балів від глядачів і ще не здогадуються, що на них чекає через тиждень.

– Freedom Jazz фантастично запалюють і стають одними з головних претендентів на перемогу у нацвідборі.



Freedom Jazz відбір не виграли, але все ще можуть поїхати на Євробачення від України

Скандал з Khayat

– Мій діалог із Khayat викликав хвилю обурення. Я сказав: "Якщо ви в метро їздите ось так, то я не дивуюсь, чому вас побили". В принципі, я закладав у цю фразу банальну констатацію стану справ у нашому суспільстві. Наголошую вкотре: ні до чого не закликав і насильство не виправдовую.

– Цікаво, що, захищаючи Хаята від мене, ніхто з хейтерів не звернув увагу на заяву самого Хаята, який попросив відчепитися від мене і подякував за те, що я був ледь не єдиною людиною на нацвідборі, яка поставилась до нього з повагою.

Скрипін на горизонті і ANNA MARIA на дні

– Роман Скрипін провів інтерв'ю із ANNA MARIA і відкрив очі на бекграунд дівчат у вигляді тата-судді і мами віце-прем'єра в окупаційному уряді Криму. А от навіщо дівчата добровільно лягли під каток Скрипіна – загадка. Не інтерв'ю, а "побиття дитини".

– Дуже непослідовна позиція у сестер. З одного боку, і на Майдані виступали, і об'єктом критики з боку російських медіа були, і від контракту з російським брендом відмовились, бо одним з брендфейсів компанії був Охлобистін. І перед дітьми бійців АТО виступали. Аж раптом у головний для себе момент повороту кар'єри дали "задню".



ANNA MARIA – це був найгучніший скандал відбору, аж до відмови Maruv

– Після цього "на куражі" Скрипін вирішив звинуватити і канал СТБ, і Джамалу, і мене у сліпоті та роботі на 5-у колону! Думаю, Роману треба трішки ретельніше підбирати слова і краще зафіксувати корону на голові, бо вона може ненароком відлетіти. Корона. Не голова.

– Коли Роман пише: "Донецьк. Після слова на "Д" треба ставити крапку", – то у мене виникає ряд запитань, які я з радістю поставлю при зустрічі. Щоб прояснити, чи усіх донецьких Роман чеше під одну гребінку і яке відношення ця тирада має до моєї донецької дружини.

Фінал: "Зі стиснутим горлом і глибоким розчаруванням"

– Може, це не переможців грузинського нацвідбору не допускали до конкурсу з піснею "We don't wanna put in" і вимагали змінити текст?!! Чи може не у нас "Гринджоли" з'явилися у нацвідборі за квотою Майдану? Чи може три роки тому заруба між Джамалою і Лазарєвим сприймалася виключно як музичний батл?! Чи може дії політиків не впливають на подальше голосування громадян за представників тої чи іншої країни?!

– Годі теревенити, що спорт і музика поза політикою! Вони не поза політикою Вони в епіцентрі. І, чорт забирай, це дійсно дуже важливо, хто представляє країну на конкурсах чи змаганнях. Ті, хто живе в Україні, ті хто ідентифікує себе громадянами нашої країни, повинні мати спільний знаменник щодо таких питань, як: хто є для нас Росія? Чий Крим? Що відбувається на Донбасі?!

– Якщо розжувати: Росія – країна агресор, Крим – це Україна, на Донбасі – війна розв'язана Росією, а не громадянська, як її трактують російські пропагандисти. Все. І якщо людина не може визнати один з цих пунктів, але збирається представляти нас на міжнародній арені, то вона ставить всю країну в дурне положення!



Maruv – перемогла у відборі, але на Євробачення не поїде. Не поїде від України

– Ми просимо міжнародну спільноту допомагати нам у боротьбі з російською агресією, вводити санкції, озброювати нашу армію, розвінчувати фейки, аж тут виходить якась дівчинка чи хлопчик і каже, що "нє всє же там плахіє люді, я нєсу музикай мір і об'єдіняю людєй"! Ви реально не розумієте, що таким чином легітимізуєте з нашого боку те, що нав'язує світу агресор?!!

– Перемога Maruv – тривожний дзвіночок. Це той випадок, коли активна меншість винесла ногами вперед пасивну більшість. Ніхто не забороняв людям проголосувати за KAZKA чи Freedom Jazz. Але більшість була зайнята – строчила гнівні пости. А треба було – смс!

Претензії до продюсера Руслана Квінти: "Ви серйозно?!"

– У Квінти було завдання вибрати 16 пісень, які можуть претендувати на представлення України на ЄБ. Він це зробив. СТБ передали увесь список виконавців на затвердження суспільному мовнику. І там сказали "ОК"! А вже коли визначились учасники фіналу і запахло смаженим, чомусь усі дуже почали перейматися! Потрібно заздалегідь встановлювати правила гри, а не розв'язувати проблеми по мірі їх надходження!

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– Якби перед початком національного відбору було чітко вказано, що артист, у якого в гастрольному графіку є концерти у РФ, не допускається до конкурсу, то зараз не треба було б ставити прихильників MARUV у дурне положення. Вони старанно голосували за свою фаворитку, а тепер їхній вибір ламають через коліно! І це – не менш тривожний дзвіночок.

– MARUV відмовилася від виступу на Євробаченні. А ще спливла інформація про концерти Джамали у РФ. Ну все… Приїхали. Тепер можете справедливо звинувачувати мене у подвійних стандартах. А НСТУ тепер треба якось пояснити, чому MARUV, яка гастролює в Росії, на ЄБ не їде, а Джамала спокійно виступила у 2016! Щось в мене руки опускаються… Журба!