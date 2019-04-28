НВО опублікувалий перший трейлер до фільму "Дедвуд": відео

Після випуску культового серіалу "Гра престолів" від телеканалу НВО очікують лише на феєричні прем'єри. Так, одна з них відбудеться вже незабаром. Представники оприлюднили перший офіційний трейлер до повнометражного фільму "Дедвуд".

Перший офіційний тизер до фільму "Дедвуд" з'явився на YouTube-каналі телеканалу НВО.

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Довгоочікуваний вестерн стане дебютною картиною, знятою за мотивами однойменного серіалу, що вийшов на тому ж каналі у 2004 році. Режисером кінострічки виступив Деніел Мінахан, який також прикладався до зйомок кількох епізодів для культового серіалу "Гра престолів".

За сюжетом фільму, події розгортатимуться у той час і момент, на чому завершився третій сезон "Дедвуда" у 2006 році. Головні ролі дісталися Іяну Макшейну, Моллі Паркер, Джону Гоксу, Тімоті Оліфанту та іншим.

Дивитися трейлер до фільму "Дедвуд" (Deadwood): відео