Співачка полюбляє відверті образи, які підкреслюють її розкішну фігуру. На відпочинку Ірина Федишин не відмовляє собі в задоволенні й релаксує в купальнику в чані після мандрівки горами.

Ірина Федишин разом з синами й чоловіком вирушила на відпочинок в Карпати, чим активно ділиться на сторінці свого інстаграму. Зірка вже встигла покаталася на велосипеді серед фантастичних пейзажів та насолодитися купанням в чані.

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Співачка була в захваті від такого релаксу й поцікавилася в прихильників, чи занурювалися вони в чан. Для спа-процедури в горах вона прихопила купальник нюдового кольору з пікантною застібкою на грудях. На засмаглому тілі Ірини Федишин він виглядав приголомшливо, а пікантне декольте дозволило показати чималий бюст. Тендітну талію та стрункі ніжки артистка приховала.

Довге волосся білявка зібрала в низький пучок, а попри відпочинок у воді макіяж вирішила залишити. Зірка виділила очі, а губи нафарбувала нюдовою помадою, яка гармоніювала з кольором купальника.



Ірина Федишин позувала в нюдовому купальнику / Фото Instagram / @irynafedyshyn



Ірина Федишин позувала в нюдовому купальнику / Фото Instagram / @irynafedyshyn