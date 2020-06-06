З початком літнього сезону зірки ховають теплі речі до шафи та поступово оголюють тіла у відвертих образах. Настя Каменських показала спокусливий look нюдового кольору, який підкреслив не лише її струнку фігуру, а й чималий бюст.

Знаменита українська співачка невтомно ділиться своїми фешн-образами та б'юті-порадами з підписниками. Вона опублікувала черговий стильний look на особистій сторінці в інстаграмі, показавши сміливий приклад справжнім модницям.

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Настя Каменських позувала у власному будинку. Вона обрала стильний костюм нюдового кольору, який складається з приталеної спідниці та кроп-топа. Спідниця спокусливо облягає стегна зірки, а топ акцентує на її пишних грудях. Бюст зірки виглядає приголомшливо завдяки зухвалому декольте. Струнка талія та тендітні плечі свідчать про те, що співачка сумлінно працювала над своїм тілом впродовж карантину та цілком готова до літнього сезону.

Знаменитість вирішила додати родзинки відвертому образу завдяки прикрасам. Так, Настя Каменських приміряла золотий ланцюжок на ніс та масивний браслет на руку. Вона позувала з насиченим макіяжем з акцентом на очі, спрямувавши свій погляд на камеру. Волосся зірка залишила природно хвилястим.

Варто зауважити, що Настя Каменських не вперше спокушає фоловерів у відвертому кроп-топі. Раніше вона одягала подібні речі під куртки оверсайз або ж доповнювала топ джинсами з високою талією.