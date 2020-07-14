Американська співачка Брітні Спірс вже більше 10 років перебуває під опікою свого батька Джеймса Спірса. Після низки скандальних подій, які відбулись у житті співачки, вона не може самостійно приймати рішення і страждає через вплив рідних. Саме про це вона написала у листі, який дозволила оприлюднити своєму другу-фотографу Ендрю Галлері.

38-річна Брітні Спірс 12 років тому втратила незалежність в особистому та професійному житті. Все сталось через прийняття опікунства її батька, а також розлучення з Кевіном Федерліном та відмови від опіки над синами. В минулому жінка також мала проблеми з алкоголем та наркотиками, повідомляє Business Insider.

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Втім знайомий Брітні Спірс – Ендрю Галлері – опублікував у своєму TikTok лист, який начебто написала Брітні і передала колись йому, написавши його від третьої особи. За його словами, якось вони їхали разом в турне і вона одного разу дала йому цей лист, щоб він прочитав його фанатам. У листі артистка стверджує, що її обдурили і підставили, а її батько став опікуном, який досі розпоряджається всіма її грошима, а опіка буде здійснюватись доти, допоки люди будуть отримувати вигоду з цієї ситуації.

Також вона наголошує, що нею маніпулювали і змусили розлучитись з другим чоловіком, а також відмовитись від своїх синів. "Що стосується Кевіна, який сказав, що Брітні розлучилася з ним, то її адвокати змусили її зробити це, тому що вона їздила до нього в Нью-Йорк, а він не хотів бачити її і дітей. Адвокати сказали, що якщо вона не розлучиться з ним, то він зробить це сам", – зазначив Ендрю Галлері.

Ніхто не знає правди. Її обдурили і підставили. У неї забрали дітей, і вона дійсно втратила контроль над собою, що в подібних обставинах могло статися з будь-якою матір'ю,

– йдеться в листі.

Зазначимо, що після цього листа в соціальних мережах фанати зірки запустили челендж #FreeBritney ("Свободу Брітні"), у якому просять дати незалежність улюбленій виконавиці. Наразі зірку підтримали більше 134 тисяч користувачів, передає видання Today.

Що відомо про батька Брітні Спірс?

67-річний батько Брітні Спірс неодноразово потрапляв у скандали стосовно своєї доньки та її сім'ї. Він завжди мав чималий вплив на психічне здоров'я доньки, особливо на початку 2019 року. Тоді артистка проходила курс лікування у клініці, оскільки надто сильно перейнялась захворюванням свого батька, через що сама потребувала лікарської допомоги. Але все зайшло надто далеко, адже мама зірки заявляла, що її доньку утримували у клініці насильно і більше запланованого часу. Також Лінн Спірс звернулась до суду з проханням переглянути опікунство над донькою її батька Джеймса. У вересні минулого року він начебто передав права опіки над своєю донькою, давній помічниці співачки – Джоді Монтгомері, але наразі він досі залишається її опікуном.