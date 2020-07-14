Обдурили і підставили: в мережі з'явився лист Брітні Спірс про опікунство батька та розлучення
Американська співачка Брітні Спірс вже більше 10 років перебуває під опікою свого батька Джеймса Спірса. Після низки скандальних подій, які відбулись у житті співачки, вона не може самостійно приймати рішення і страждає через вплив рідних. Саме про це вона написала у листі, який дозволила оприлюднити своєму другу-фотографу Ендрю Галлері.
38-річна Брітні Спірс 12 років тому втратила незалежність в особистому та професійному житті. Все сталось через прийняття опікунства її батька, а також розлучення з Кевіном Федерліном та відмови від опіки над синами. В минулому жінка також мала проблеми з алкоголем та наркотиками, повідомляє Business Insider.
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Втім знайомий Брітні Спірс – Ендрю Галлері – опублікував у своєму TikTok лист, який начебто написала Брітні і передала колись йому, написавши його від третьої особи. За його словами, якось вони їхали разом в турне і вона одного разу дала йому цей лист, щоб він прочитав його фанатам. У листі артистка стверджує, що її обдурили і підставили, а її батько став опікуном, який досі розпоряджається всіма її грошима, а опіка буде здійснюватись доти, допоки люди будуть отримувати вигоду з цієї ситуації.
Також вона наголошує, що нею маніпулювали і змусили розлучитись з другим чоловіком, а також відмовитись від своїх синів. "Що стосується Кевіна, який сказав, що Брітні розлучилася з ним, то її адвокати змусили її зробити це, тому що вона їздила до нього в Нью-Йорк, а він не хотів бачити її і дітей. Адвокати сказали, що якщо вона не розлучиться з ним, то він зробить це сам", – зазначив Ендрю Галлері.
Ніхто не знає правди. Її обдурили і підставили. У неї забрали дітей, і вона дійсно втратила контроль над собою, що в подібних обставинах могло статися з будь-якою матір'ю,
– йдеться в листі.
Зазначимо, що після цього листа в соціальних мережах фанати зірки запустили челендж #FreeBritney ("Свободу Брітні"), у якому просять дати незалежність улюбленій виконавиці. Наразі зірку підтримали більше 134 тисяч користувачів, передає видання Today.
Що відомо про батька Брітні Спірс?
67-річний батько Брітні Спірс неодноразово потрапляв у скандали стосовно своєї доньки та її сім'ї. Він завжди мав чималий вплив на психічне здоров'я доньки, особливо на початку 2019 року. Тоді артистка проходила курс лікування у клініці, оскільки надто сильно перейнялась захворюванням свого батька, через що сама потребувала лікарської допомоги. Але все зайшло надто далеко, адже мама зірки заявляла, що її доньку утримували у клініці насильно і більше запланованого часу. Також Лінн Спірс звернулась до суду з проханням переглянути опікунство над донькою її батька Джеймса. У вересні минулого року він начебто передав права опіки над своєю донькою, давній помічниці співачки – Джоді Монтгомері, але наразі він досі залишається її опікуном.