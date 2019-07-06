Обережно, дуже гаряче: "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк показала максимально сексуальні фото

Відома шведська модель і "ангел" Victoria's Secret відмінно демонструє, що літо – саме час для відпочинку, який, звичайно, не проходить без сексуальних фото. 30-річна Ельза Госк використовує кожну можливість похизуватися ідеальною фігурою.

Нові знімки сексуальної моделі та "ангела" Victoria's Secret вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Профіль Ельзи Госк у цій соцмережі завжди був наполовину еротичним, а влітку концентрація гарячих світлин просто зашкалює.

Читайте також: Як звабливо позувати в басейні: сексапільна Ельза Госк показує приклад на фото та відео

На свіжих фото сексапільна білявка знову позує у звабливому купальнику, який ідеально підкреслює її форми – тонку талію, пишні сідниці і витончені плечі. Ельза Госк, наслідуючи тренди і особисті вподобання, все частіше обирає суцільні купальні костюми. Проте їй відмінно вдається акцентувати увагу на сексуальності, попри те, що він є майже закритим.

Вона часто любить хизуватися ідеальним пресом, однак цього разу струнка шведка повернулася до камери спиною, аби засвітити свої пишні і водночас пружні сідниці. Важливий жест – вона опустила шлейки купальника, чим додала ще більшої пікантності.



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa