Обережно, гаряче: австралійські пожежники знялись для еротичного календаря з тваринами

Новий календар з фотографіями австралійських пожежників Australian Firefighters Calendar на 2020 рік вже розбурхав мережу своїми спекотними кадрами. Прихильники щорічного календаря жартують, що кадри є настільки гарячими, що можуть спричинити справжню пожежу.

У виданні Bored Panda нові фотографії для календаря називають поєднанням мужності, спеки та добросердечної м’ягкості. Окрім пожежників, на кадрах можна побачити різноманітних тварин – кошенят, собак, курчат, коней та навіть символ Австралії – кенгуру.

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Відомо, що даний проект має благодійну мету і він був заснований ще у 1993 році. Минулоріч всі гроші від продажу звабливого календаря було передано клініці дикої природи, що діє на території одного з зоопарків Австралії, а іншу частину коштів вогнеборці передали постраждалим від посухи.

Довідка: ви можете переглянути календарі Australian Firefighters Calendar з пожежниками на 2018 і 2019 роки.



Фото для щорічного календаря з пожежниками / Фото: Australian Firefighters Calendar