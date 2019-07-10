Обіцяє приворожити: модель Кендалл Дженнер засвітила незвичайний образ у Греції

Відома американська модель і зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кендалл Дженнер вкотре потрапила в об'єктиви папараці. Вона засвітилася у кадрі в незвичайному образі під час відпочинку на грецькому острові Міконос.

Всесвітньо відомі зірки все частіше обирають острів Міконос для літнього відпочинку. До прикладу, днями у тому ж місці з новим бойфрендом засвітилася екс-"ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма, а сьогодні, 10 липня, в об'єктиви папараці потрапила Кендалл Дженнер.

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23-річна найдорожча модель світу не приголомшила світ новим залицяльником, однак показала ідеальний образ для відпочинку. Варто додати, що у подібному вбранні Кендалл Дженнер ще не з'являлася перед публікою.

На ній був короткий топ коричневого кольору на тонких бретелях, завдяки якому вона змогла похизуватися струнким животиком. Однак найбільшу увагу привернула спідниця, довжина якої сягала п'ят. Стиль "низу" був подібним на циганське вбрання, однак кольорова гама нагадувала, що модель відпочиває у Греції і впевнено могла б стати богинею 21 століття, адже навіть на відпочинку вона виглядає, ніби на подіумі.

Фото: Instagram / @kendalljennerstyleicon