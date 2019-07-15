Обійми з Меган Маркл і дві золотисті сукні: чим запам'ятався вихід Бейонсе у Лондоні

Американська зірка Бейонсе цими вихідними завітала у Лондон, щоб разом з чоловіком Jay-Z відвідати прем'єру мультфільму студії Disney "Король Лев". Окрім неї на заході були ще багато інших знаменитостей, але артистка як завжди запам'яталась найбільше.

Для світського виходу Бейонсе одягнула дві розкішні золотисті сукні. У першій з них, яка характеризувалась глибоким декольте і розрізом від лінії талії від в'єтнамського дизайнера Cong Tri, Бейонсе зустрілась з Меган Маркл.

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Бейонсе на прем'єрі фільму "Король Лев"



Бейонсе і Jay-Z на прем'єрі "Король Лев" у Лондоні / Getty Images

Жінки разом зі своїми чоловіками мило спілкувались одне з одним та не скупились на обійми та усмішки. За словами очевидців, Бейонсе назвала герцогиню Сассекську "своєю принцесою" і зробила комплімент її синові, сказавши, що її "син неймовірно красивий".



Бейонсе зустрілась з Меган Маркл / Getty Images



Бейонсе зустрілась з Меган Маркл / Getty Images

Вже після прем'єри мультфільму папараці зафіксували Бейонсе в іншій сукні, але її колір залишився той самий – міді-довжина і бретельки чудово зіграли партію у золотистих відтінках. Свої образи співачка доповнила золотистими босоніжками і таким же клатчем.

До слова, трейлер мультфільму "Король Лев", в якому Бейонсе озвучила дорослу левицю Налу, ви можете переглянути тут. Українська прем'єра кінострічки відбудеться вже цього тижня – 18 липня.