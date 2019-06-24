Обкладинку з 150-кілограмовою моделлю Тесс Холлідей визнали найкращою за рік, – Cosmopolitan

Британське видання Cosmopolitan обрало найкращу обкладинку за 2018 рік. Переможцем визнали журнал, який прикрасила найповніша в світі модель Тесс Холлідей.

Про це повідомила Холлідей на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відео своєї промови з нагородження.

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За словами Тесс, вона ніколи б в житті не могла уявити, що стане зіркою такого "сексуального та інтелектуального" видання. Модель додала, що після виходу журналу у світ, люди писали їй, що ця обкладинка змінила їхнє життя.

Ця нагорода – доказ того, що не дивлячись на довгий шлях, який ще належить подолати, люди вже піклуються про інклюзивність та створення відчуття потрібності для кожної людини в цьому світі,

– додала зірка у підписі.

Пишнотіла Тесс Холлідей знялася для жовтневої обкладинки журналу Cosmopolitan у 2018 році.

"Я без перебільшення дівчина Cosmo! Не можу повірити, що говорю це! Спасибі британському журналу Cosmopolitan за цю неймовірну можливість. Якби я побачила таке тіло, як у мене, в цьому журналі, коли була юною, це змінило б моє життя. І сподіваюся, це змінить життя кого-то з вас", – заявила модель.

До слова, у вересні 2018-го журналіст Пірс Морган звернувся до Тесс Холлідей із несподіваною заявою. Чоловік звернув увагу на вагу зірки та зазначив, що вона страждає на морбідне ожиріння, відтак може отримати серйозні захворювання.

Таким чином представник ЗМІ натякнув, що надмірна вага може вбити манекенницю. Норовлива Тесс, яка при зрості 1,6 метра важить понад 150 кілограмів, відповіла, що в захваті від свого вигляду, а хейтери завжди переслідуватимуть її.