"Обличчя псоріазу": Кім Кардашян показала загострення своєї хвороби

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян вирішила відверто показати прихильникам, як протікає її хвороба. Знаменитість постала в мережі з червоними плямами на обличчі та без макіяжу.

Прихильники звикли бачити Кім Кардашян в ідеальних образах та з бездоганним макіяжем. Однак за таким гламурним образом приховується звичайна жінка, яка має свої буденні турботи і проблеми зі здоров'ям.

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Це Кім Кардашян вирішила публічно продемонструвати: в Instagram-Stories вона показала, як загострилась її хвороба. 38-річна зірка не приховує, що страждає від псоріазу, тому постала перед камерами без макіяжу та з червоними плямами на обличчі. Такі селфі Кім підписала "обличчя псоріазу".



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Хронічна хвороба загострилась у Кім Кардашян ще взимку. Тоді вона продемонструвала громадськості стрункі ноги з червоними плямами, які неможливо замаскувати. Щороку вона проходить курс лікування гормональними ін'єкціями, які лиш тимчасово допомагають їй.