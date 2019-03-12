"Обличчя псоріазу": Кім Кардашян показала загострення своєї хвороби

2175 Читать новость на русском
Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян вирішила відверто показати прихильникам, як протікає її хвороба. Знаменитість постала в мережі з червоними плямами на обличчі та без макіяжу.

Прихильники звикли бачити Кім Кардашян в ідеальних образах та з бездоганним макіяжем. Однак за таким гламурним образом приховується звичайна жінка, яка має свої буденні турботи і проблеми зі здоров'ям. 

Читайте також: Кім Кардашян засвітила пишне декольте в екстримальній міні-сукні

Це Кім Кардашян вирішила публічно продемонструвати: в Instagram-Stories вона показала, як загострилась її хвороба. 38-річна зірка не приховує, що страждає від псоріазу, тому постала перед камерами без макіяжу та з червоними плямами на обличчі. Такі селфі Кім підписала "обличчя псоріазу". 

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян
Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Хронічна хвороба загострилась у Кім Кардашян ще взимку. Тоді вона продемонструвала громадськості стрункі ноги з червоними плямами, які неможливо замаскувати. Щороку вона проходить курс лікування гормональними ін'єкціями, які лиш тимчасово допомагають їй. 

blog_ava
Прогноз погоди на 12 березня: штормовий вітер і дощ зі снігом не полишать Україну
сьогодні
5064
Теги: LifeStyle Кім Кардашян Новини США
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес: історія кохання знаменитої пари
сьогодні 12:31 Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес: історія кохання знаменитої пари
576
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
сьогодні 11:50 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
2143
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
11 березня 18:00 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
1735
Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
11 березня 14:00 Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
Уляна Корицька 1107
Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
11 березня 10:52 Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
14292
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук