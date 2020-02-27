"Обличчя зі шрамом" 2020: сюжет і дата виходу нової частини культової франшизи

Оригінальний фільм "Обличчя зі шрамом" вперше побачив світ у 1932 році. У 2020 році на великий екран вийде друга екранізація з не менш цікавим сюжетом і легендарним Томом Гарді в головній ролі.

Фанати культової франшизи побачать нову частину "Обличчя зі шрамом" (Fonzo) зі свіжою історією про мафію, кримінальний світ та авторитетів певного часу. Нагадаємо, що після оригінальної частини 1932 року перший римейк з'явився у 1983 році. Режисер Браян Де Пальма зняв фільм про Тоні Монтана, якого зіграв Аль Пачіно.

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Ймовірно, через успіх фільму та зірковий склад команди ніхто з режисерів довгий час не наважувався на створення римейку. Однак кінотворець Джош Тренк взявся за це і, здається, готовий вражати поціновувачів франшизи.

Прем'єра фільму "Обличчя зі шрамом" запланована на 11 червня 2020 року.



Кадр з фільму "Обличчя зі шрамом" 2020

Сюжет: події розгортаються у 30-х роках минулого століття у Чикаго. В центрі сюжету – Аль Капоне, якого вважають грозою кримінального світу. Він живе за власними правилами та принципами, яким не зраджує. Від його імені здригалося не тільки все мирне населення, але й своїх близьких. Його вчинки наганяли жах не лише на беззахисних людей, але й на досвідчених правоохоронців. Здавалося, так буде завжди. Проте і для безстрашного Аль Капоне прийшов час розплати.

Працівникам правоохоронних органів вдалося притягнути криміналіста до відповідальності, запроторивши його до в'язниці. Однак і тут Капоне легко відбувся і зміг вибратися на волю. Проте, вийшовши за межі в'язниці, він побачив себе не тим безстрашним бандитом, якого боялося все місто, а жалюгідним стариком, який проживає останні дні.

Актори і ролі фільму "Обличчя зі шрамом"

Том Гарді – Аль Капоне

Лінда Карделліні – Мае Капоне

Кетрін Нардуччі – Розі

Ноель Фішер – Молодик (Junior)

Метт Діллон – Джонні

Джек Лауден – Кроуфорд

Кайл Маклаклен – Керлок

Ал Сапієнца – Ральфі



Постер до фільму "Обличчя зі шрамом" / Movie Fit