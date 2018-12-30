"Обожнюю кожну пережиту секунду": Оля Фреймут ніжно поцілувала чоловіка – фото

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Володимир Локотко і Оля Фреймут
Володимир Локотко і Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Українська телеведуча Ольга Фреймут зворушила прихильників у соціальних мережах ніжним спільним фото з чоловіком, генеральним директором "Нового каналу" Володимором Локотком, якому народила двох дітей.

Відповідний знімок Оля показала шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

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Телеведуча опублікувала чорну-білу світлину перед святкуванням Нового року, на якій вона обіймає та цілує свого чоловіка.

Найцікавіший рік мого життя – стільки випробовувань , стільки уроків , стільки викликів . Але ж це нагода перевірити себе. Силу духу і серця. Інтуїцію і даний Богом розум. Обожнюю кожну пережиту цьогорічну секунду,
– написала Фреймут у підписі.

Шанувальники зазначили у коментарях, що це фото викликає лише приємні емоції.

"Для вас це дійсно особливий рік. Ви молодці", "Бережіть одне одного", "Чарівна пара", – пишуть користувачі у мережі.

фреймут і локотко
Оля Фреймут з чоловіком / Instagram / @freimutolia

Нагадаємо, Оля Фреймут одружена з генеральним директором "Нового каналу" Володимором Локотком, якому народила двох дітей – хлопчика Валерія і дівчинку Євдокію. Також у Ольги є найстарша дочка, 12-річна Злата Мітчелл.

Теги: Новини України LifeStyle Ольга Фреймут Зіркові романи
Джерело: 24 канал
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