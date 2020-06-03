Днями популярний шоумен публічно підтвердив стосунки з Христиною Горняк, проте чутки про роман пари ширилися давно. Користувачі мережі не втомлювалися порівнювати нову обраницю Остапчука з ексдружиною Оленою. Сама ж дівчина не заперечує зовнішню схожість з колишньою Володимира, проте запевняє, що їхні характери кардинально відрізняються.

Володимир Остапчук підтвердив стосунки з Христиною Горняк 23 травня у програмі "Світське життя". Попри те, що українські ЗМІ та інстаграм-фоловери зіркового ведучого вже давно розсекретили дівчину, пара лише зараз, після 9 місяців зустрічань, наважилася публічно говорити про свої почуття та сміливо позувати разом під прицілом камер. У програмі "Зірковий шлях" Христина розповіла про своє ставлення до порівнянь її з колишньою дружиною коханого Оленою Войченко.

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Зовнішню схожість Христини й Олени неможливо не помітити: воно подібні як тендітною фігурою, так і рисами обличчя. Проте нову дівчину Остапчука такі порівняння аж ніяк не бентежать. Вона переконує, що з колишньою свого знаменитого бойфренда вони кардинально різні особистості.

Можливо, колір волосся, але точно знаю, що люди ми однозначно різні, жінки ми різні. Навіть якщо хтось бачить якесь схожість, то нічого страшного,

– зізналася Христина.





Христина Горняк та Олена Войченко / Фото з соціальних мереж

Чутки про роман з Ксенією Мішиною

Відомо, що стосунки Христини Горняк та Володимира Остапчука розпочалися під час його участі в шоу "Танці з зірками". Колегою по паркету ведучого стала українська акторка Ксенія Мішина, яка стала головною героїнею реаліті-шоу "Холостячка". Проте восени зіркам приписували роман. Причиною чуток стало те, що обраницю шоумена Христину у Відні сплутали з Мішиною.

Володимир Остапчук пригадав цей інцидент та зазначив, що дізнався про припущення про роман від самої Ксенії Мішиної. Тоді він влаштував для Христини романтичну подорож до Парижа та Відня, у якій вони провели кілька днів. Наступного дня він отримав повідомлення від Ксенії, у якому зірка написала, що їх нібито бачили разом. Насправді дівчиною, з якою палко обіймався Остапчук, була Христина. Зовнішність жінок й дійсно схожа.





Христина Горняк та Ксенія Мішина / Фото з соціальних мереж