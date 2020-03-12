Обраниця Кіану Рівза вперше прокоментувала стосунки з актором: деталі

У листопаді минулоріч світ заговорив про роман 55-річного канадського актора та 47-річної американської художниці Олександри Грант. Кохана зірки вперше наважилася на відверту розмову, у якій відповіла хейтерам їхніх стосунків та зізналася, що зблизило їх з Кіану Рівзом.

Незважаючи на те, що пара з'являлася публічно, закохані не поспішали розсекречувати свої стосунки та трималися подалі від коментарів для преси. Так, за Олександрою Грант давно закріпилося ім'я обраниці Кіану Рівза. Проте лише після кількох років роману вона все ж наважилася прокоментувати почуття для британського Vogue.

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Не секрет, що світова спільнота досить неоднозначно оцінила нові стосунки Кіану Рівза. Сама Олександра Грант визнає, що її зовнішність далека від ідеалу. Проте художниця віджартовується, що вона має те, чому можуть позаздрити навіть світові красуні та ікони стилю – довгі ноги.

У мене сиве волосся і зріст 184 см. Тому, якщо говорити про відповідність ідеалам... Якби я хотіла виглядати як Кім Кардашян, мені довелося б зробити операцію, щоб вкоротити ноги,

– зауважила вона.

Також Олександра Грант зізналася, що їх з Кіану зблизила спільна робота над його книгою "Ода щастю" ще далекого 2011 року. Актор виклав на папері власний досвід та розповів, як позбавитись депресії та почати жити після трагедії.

Варто зазначити, що спочатку він пережив появу на світ мертвонародженої доньки, а через два роки цивільна дружина Дженніфер Сайм загинула в автокатастрофі. Тоді співпраця з ілюстраторкою стала для нього справжнім подарунком долі: "Книга була сюрпризом і замислювалася мною, як особистий подарунок для Кіану".

Так, Олександра Грант пробудила почуття у серці актора. Проте, незважаючи на відвертість розмови, вона не наважилася оголосити, чи варто очікувати на майбутній шлюб закоханих. Художниця лише зазначила, що не може існувати без стосунків: "Любов на всіх рівнях дуже важлива для мене, як для особистості. Я не вірю, що ізоляція – це вихід. Є моменти в житті, коли усамітнення необхідне для мене, як для художника, але при цьому я дуже ціную досвід відносин".

Що відомо про особисте життя Кіану Рівза?Зірка фільмів "Матриця" та "Джон Вік" Кіану Рівз у 55 років жодного разу не був одружений. Але він мав стосунки з акторкою Дженніфер Сайм, яка померла в моторошній автокатастрофі у 2001 році. Перед цим жінка очікувала на появу первістка, однак дівчинка Ава Арчер померла.

Подвійну втрату Кіану Рівз переживав дуже болісно: він на деякий час відмовився від усіх ролей та почав вести життя самітника. Упродовж десятки років знаменитий актор уникав публічних виходів, надаючи перевагу прогулянкам у парках Нью-Йорку. Після романтичної появи Кіану Рівза з Олександрою Грант на LACMA Art + Film у ЗМІ заговорили про їхній роман.