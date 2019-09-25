Образ дня: Амаль Клуні вразила виходом від Burberry на Генасамблеї ООН

Знаменита юристка та дружина голлівудського актора Джорджа Клуні, Амаль, як завжди вразила своїм відмінним почуттям стилю під час однією з важливих зустрічей в Нью-Йорку.

Амаль Клуні є частею гостею заходів світового рівня, і Генасамблея ООН 23 вересня не стала виключенням. На масовий захід в Нью-Йорку юристка прибула в стильному зеленому костюмі від бренду Burberry, що складався зі спідниці та подовженого піджака. Вартість такого "аутфіту" складає 3700 доларів, повідомляє The Daily Mail.

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Її look доповнював тонкий бежевий джемпер і туфлі в тон з квадратним носком. Чорна сумка, окуляри та червоні губи завершили образ жінки. Амаль Клуні змогла прикувати погляди усіх присутніх, які її зустрічали на Генасамблеї, а сама юристка, схоже, дуже впевнено себе почувала поміж політиків та колег.



Амаль Клуні поспішає на Генасамблею ООН / The Daily Mail

Додамо, що Амаль вже 15 років обіймає посаду в Міжнародному суді ООН і виступає з ініціативами в сфері прав і свобод людини.

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