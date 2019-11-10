Образ дня: Гейлі Бібер одягнула вінілові штани на прогулянку – фото
Джастін Бібер зі своєю дружиною Гейлі потрапив в об'єктиви папараці у Південній Каліфорнії під час денної прогулянки у суботу, 9 листопада.
25-річна модель Гейлі Бібер продемонструвала стильий casual-образ. Дружина Бібера одягнула чорний подовжений жакет з гострими плечима.
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Своє вбрання знаменитість доповнила штанами з вінілу і білими кросівками. Дівчина розпустила хвилясте волосся і захистила очі від сонячного проміння парою великих сонцезахисних окулярів.
Натомість Джастін обрав яскравіший і комфортніший "аутфіт". Співак приміряв жовтий світшот власного бренду Drew House з червоною шапкою і класичними джинсами. Додамо, що колекція одягу молодого артиста більше орієнтована на підлітків.
Гейлі Бібер / BackGrid / Daily Mail
Гейлі Бібер / BackGrid / Daily Mail
Гейлі Бібер / BackGrid / Daily Mail