Образ дня: Іванка Трамп одягнула ідеальний бежевий костюм

Дочка президента США Іванка Трамп продемонструвала, як носити бежевий total look, що чудово підходить і для побачення, і для ділової зустрічі.

У середу, 20 листопада, вранці Іванка Трамп вийшла зі свого будинку у Вашингтоні та вирушила в Остін, штат Техас. Радниця президента США поїхала разом зі своїм батьком Дональдом Трампом для того, щоб відвідати завод Apple's Mac Pro і зустрітися з генеральним директором Apple Тімом Куком. Про це пише видання Daily Mail.

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Для ділових зустрічей Іванка Трамп, яка стала улюбленицею багатьох модниць, підготувала бежевий total look. Дочка президента США приміряла костюм у кольорі camel, який поєднала із додатковим жакетом та туфлями-човниками на високих підборах.

Завершують стильний look Іванки золоте масивне намисто на шиї, сонцезахисні окуляри і насичений макіяж з ідеальним тоном обличчя та smoky eyes на очах.



Іванка Трамп / Riyad Hassan / Daily Mail



​Іванка Трамп / AP / Daily Mail