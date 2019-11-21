Образ дня: Іванка Трамп одягнула ідеальний бежевий костюм

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Іванка Трамп / www.gettyimages.com

Дочка президента США Іванка Трамп продемонструвала, як носити бежевий total look, що чудово підходить і для побачення, і для ділової зустрічі.

У середу, 20 листопада, вранці Іванка Трамп вийшла зі свого будинку у Вашингтоні та вирушила в Остін, штат Техас. Радниця президента США поїхала разом зі своїм батьком Дональдом Трампом для того, щоб відвідати завод Apple's Mac Pro і зустрітися з генеральним директором Apple Тімом Куком. Про це пише видання Daily Mail.

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Для ділових зустрічей Іванка Трамп, яка стала улюбленицею багатьох модниць, підготувала бежевий total look. Дочка президента США приміряла костюм у кольорі camel, який поєднала із додатковим жакетом та туфлями-човниками на високих підборах.

Завершують стильний look Іванки золоте масивне намисто на шиї, сонцезахисні окуляри і насичений макіяж з ідеальним тоном обличчя та smoky eyes на очах.

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Riyad Hassan / Daily Mail

Іванка Трамп
​Іванка Трамп / AP / Daily Mail

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Стиль і мода LifeStyle Мода Іванка Трамп
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