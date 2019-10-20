Образ дня: Іванка Трамп приміряла картату сукню у стилі печворк

37-річна дочка президента США Дональда Трампа Іванка продовжує виконувати всі свої обов'язки радника. Крім цього, бізнесвумен кожним своїм виходом приголомшує всіх стильними та елегантними образами.

Іванка Трамп у п'ятницю, 18 жовтня, відвідала ділові переговори із представниками NASA і Світового банку. Для офіційного виходу дочка президента США одягнула розкішне плаття довжини міді у клітку з колекції Rosie Assoulin.

Читайте також: Іванка Трамп показала рідкісні сімейні кадри: миловидні фото

Головна особливість "аутфіту" полягає у тому, що сукня виконана у техніці печворк (нібито клаптикове шиття). Вартість такого вбрання складає близько 1800 євро.

Стилісти Іванки доповнили її кольорове вбрання чорними класичними туфлями-човниками на високих підборах. Не менш елегантно виглядав й виріз на декольте і великі сережки.



Іванка Трамп / Getty Images



Іванка Трамп / Getty Images

Додамо, у четвер Дональд Трамп і його дочка Іванка відвідали фабрику Louis Vuitton в Техасі, де двоє потрапили у курйозні ситуації.

Так, Іванка для зустрічі з власником Louis Vuitton прийшла з сумкою Chanel. Також користувачі у мережі вибухнули кумедними мемами через неправильну вимову Дональда Трампа імені бренду Louis Vuitton.