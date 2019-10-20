Образ дня: Іванка Трамп приміряла картату сукню у стилі печворк

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / gettyimages.com

37-річна дочка президента США Дональда Трампа Іванка продовжує виконувати всі свої обов'язки радника. Крім цього, бізнесвумен кожним своїм виходом приголомшує всіх стильними та елегантними образами.

Іванка Трамп у п'ятницю, 18 жовтня, відвідала ділові переговори із представниками NASA і Світового банку. Для офіційного виходу дочка президента США одягнула розкішне плаття довжини міді у клітку з колекції Rosie Assoulin.

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Головна особливість "аутфіту" полягає у тому, що сукня виконана у техніці печворк (нібито клаптикове шиття). Вартість такого вбрання складає близько 1800 євро.

Стилісти Іванки доповнили її кольорове вбрання чорними класичними туфлями-човниками на високих підборах. Не менш елегантно виглядав й виріз на декольте і великі сережки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Getty Images

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Getty Images

Додамо, у четвер Дональд Трамп і його дочка Іванка відвідали фабрику Louis Vuitton в Техасі, де двоє потрапили у курйозні ситуації.

Так, Іванка для зустрічі з власником Louis Vuitton прийшла з сумкою Chanel. Також користувачі у мережі вибухнули кумедними мемами через неправильну вимову Дональда Трампа імені бренду Louis Vuitton.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Diet Prada (@diet_prada)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений sidney (@siduations)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Being Trump (@trump_style)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Дональд Трамп Іванка Трамп
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