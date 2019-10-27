Образ дня: Кайлі Дженнер в шкіряній сукні і туфлях Balenciaga
Наймолодша мільярдерка у світі і зіркова мама Кайлі Дженнер продемонструвала нові знімки і відео про те, як розважилася ввечері суботи, 26 жовтня, разом з друзями на вечірці.
22-річна Кайлі Дженнер показала короткі відео зі своїми друзями з вечірки на своїй сторінці в інстаграмі.
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Для "аутфіту" під час "геловінських вихідних" зірка соціальних мереж одягнула трендове шкіряне плаття з колекції Christian Cowan. Кайлі обтислою сукнею підкреслила свої пишні форми.
Знаменитість доповнила свій look чорними колготками і ефектними туфлями-човниками із зав'язками від Balenciaga.
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner
Додамо, у мережі досі обговорюють неочікуване розставання Кайлі Дженнер і батька її дитини Тревіса Скотта. За словами дівчини, для них з ексхлопцем залишилася у пріоритеті 1-річна донька Стормі.
"Ми з Тревісом чудово ладимо і вся наша увага зосереджена зараз на Стормі! ️Наша дружба і наша дочка в пріоритеті", – заявила наймолодша мільярдерка.
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