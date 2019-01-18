Образ дня: королева Летиція в чорному пальто і з клатчем Hugo Boss
У четвер, 17 січня, королева Іспанії Летиція поспішала на ділову зустріч Європейського фонду регіонального розвитку FEDER. Як відомо, дружина короля Філіппа VI в країні є справжньою іконою моди, відтак цікаво стежити за кожним її виходом у світ.
Так, останній раз Летиція продемонструвала класичний щоденний образ з чорним светром, класичними штанами і пальто у тон.
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Під верхнім одягом королева приміряла твідовий блейзер від Hugo Boss. Цього ж бренду Летиція взяла з собою клатч.
Колишня журналістка завершила образ розпущеним волоссям і денним легким макіяжем з акцентом на очах.
Королева Летиція / Getty Images
Королева Летиція / Getty Images
Королева Летиція / Getty Images
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