Образ дня: королева Летиція в чорному пальто і з клатчем Hugo Boss

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Королева Летиція
Королева Летиція / www.gettyimages.com

У четвер, 17 січня, королева Іспанії Летиція поспішала на ділову зустріч Європейського фонду регіонального розвитку FEDER. Як відомо, дружина короля Філіппа VI в країні є справжньою іконою моди, відтак цікаво стежити за кожним її виходом у світ.

Так, останній раз Летиція продемонструвала класичний щоденний образ з чорним светром, класичними штанами і пальто у тон.

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Під верхнім одягом королева приміряла твідовий блейзер від Hugo Boss. Цього ж бренду Летиція взяла з собою клатч.

Колишня журналістка завершила образ розпущеним волоссям і денним легким макіяжем з акцентом на очах.

​Королева Летиція
​Королева Летиція / Getty Images

​Королева Летиція
​Королева Летиція / Getty Images

​Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль і мода
Джерело: 24 канал
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