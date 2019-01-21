Образ дня: Ольга Куриленко у червоних штанах у Парижі

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Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко стала гостей тижня моди у Парижі, який розпочався з показу італійського бренду Schiaparelli.

Так, модну подію відвідали безліч знаменитостей: блогерка К'яра Ферраньї, акторка Мішель Докері, молодша сестра Кейт Мосс Лотті та інші. Серед них була і зірка українського походження Ольга Куриленко.

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Для виходу актриса одягнула яскраві широкі червоні штани, які поєднала з чорною кофтою зі вставками на плечах у червоних відтінках. Завершували образ кросівки, які прикрашені камінням.

Куриленко не робила складної зачіски, надавши перевагу розпущеному волоссю. Відтак українка виглядала легко і природно, а також із захватом позувала перед об'єктивами папараці.

Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Getty Images

Ольга Куриленко
​Ольга Куриленко / Getty Images

Ольга Куриленко
​Ольга Куриленко / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Голлівуд
Джерело: 24 канал
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