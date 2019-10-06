Образ дня: розкішна Бейонсе приміряла золоту сукню

Співачка Бейонсе є прикладом ідеальної жінки, яка любить себе, приймає своє тіло, насолоджується життям і вміє кохати. У соціальних мережах за нею стежать 133 мільйони шанувальників, з якими знаменитість ділиться своїми стильними образами.

Днями Бейонсе опублікувала в інстаграмі фото, на яких вона позує в обтислій сукні із золотих паєток. У схожому образі співачка з'являлася лише під час промокампанії мультфільму "Король Лев".

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Бейонсе / Instagram / @beyonce

Зірка завітала на відкриття кіностудії Тайлера Перрі в Атланті у суботу, 5 жовтня. Розкішне плаття з колекції Yousef Al-Jasmi звабливо підкреслило пишні форми артистки та зробило її найяскравішою на заході.

Бейонсе доповнила свій look масивними дорогоцінними сережками з діамантами. Також стилісти зробили знаменитості насичений макіяж зі стрілками на очах та червоними губами. Не менш ефектно дивилася й довга коса співачки.



Бейонсе / Instagram / @beyonce



Бейонсе / Instagram / @beyonce