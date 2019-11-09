Образ дня: Єва Лонгорія вийшла на шопінг разом з чоловіком Хосе Бастоном у Беверлі-Гіллз

Популярна голлівудська акторка і зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія потрапила в об'єктиви папараці під час денного виходу за покупками разом зі своїм чоловіком Хосе Бастоном, з яким вони виховують первістка Сантьяго.

Для шопінгу у п'ятницю, 8 листопада, знаменитість підготувала стильний casual look. Про це пише видання Daily Mail.

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Єва Лонгорія одягнула актуальні у 2019 році штани карго на високій посадці з накладними кишенями. Низ оливкового кольору зірка "Відчайдушних домогосподарок" доповнила білим топом з вирізом на декольте.

Доповнили "аутфіт" акторки прозорі туфлі-човники на підборах, сонцезахисні окуляри, а також бежева сумка прямокутної форми з малюнками.



Хосе Бастон і Єва Лонгорія / Getty Images



Єва Лонгорія / Getty Images

Раніше українська співачка Злата Огнєвіч показала ніжне фото зі Львова у схожому образі: штани оливкового кольору ідеально поєднуються з білим верхом. Українка завершила літній outfit чорними босоніжками.