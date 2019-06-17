Образ на мільйон: королева Летиція засвітила сумку за 1400 євро на зустрічі з Єлизаветою ІІ

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Королівське подружжя Іспанії на зустрічі з Єлизаветою ІІ
Королівське подружжя Іспанії на зустрічі з Єлизаветою ІІ / Getty Images

Королева Летиція та її чоловік Філіп VI прибули з офіційним візитом до Лондона у понеділок, 17 червня. Королівське подружжя Іспанії завітали до монарха Великобританії. Під час зустрічі з 93-річною Єлизаветою ІІ Її Величність Летиції засвітила доволі дорогий образ.

Про те, що представниці королівських сімей не економлять на гардеробі, ні для кого не секрет. Попри те, що дружини принців і королів люблять одягати одні й ті ж самі сукні, їхній гардероб часто поповнюється трендовими недешевими новинками. Так, на зустріч з найвідомішою королевою у світі Летиція поєднала чимало дорогих речей.

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Знамените подружжя Іспанії прибуло до Віндзорського замку, де стали почесними гостями церемонії у королівській резиденції Великобританії. Так, перед камерами репортерів 46-річна Летиція постала у сукні з нової колекції від севільського бренду Cherubina. Варто відзначити, що ціни на вбрання від цієї іспанської марки коливаються в межах 200-400 євро.

На голові Її Величності був незмінний аксесуар британської королівської сім'ї – капелюшок. Летиція вирішила придбати головний убір від того ж бренду, що й плаття. Його вартість – 240 євро. Однак найдорожчими речами у її образі виявилися сумка та туфлі. Маленький чорний клатч від Bottega Veneta, який дружина Філіпа Vi тримала в руках, коштував їй 1400 євро, а туфлі від Prada – не менше, ніж 500 євро.

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Єлизавета II Летиція, королева Іспанії
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