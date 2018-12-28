Образ на Новий рік: Катя Осадча показала струнку фігуру в блискучому вбранні
Українська телеведуча Катерина Осадча похизувалася чудовою фігурою у яскравому вбранні та поцікавилася, що планують одягнути у новорічну ніч її шанувальники у мережі.
Новий знімок Катя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Щасливі батьки Катя Осадча і Юрій Горбунов показали сина Івана: фото
На фото Осадча одягнена у блискучий комбінезон з широким шкіряним поясом. Її образ завершують туфлі з гострим носком.
"Чим ближче до свят, тим більше недороблених справ. А в чому зустрічати Новий рік – окрема тема. Ви вже знайшли вбрання?", – написала зірка у підписі.
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha
Напередодні Осадча відправилася з чоловіком Юрієм Горбуновим на одну зі столичних ковзанок. Для того, щоб покататися на ковзанах, телеведуча одягнула широкі джинси, блакитний светр з високим горлом, синю шапку і червоний стьобаний пуховик.
Зимові радощі! В п'ять років мене батьки віддали на фігурне катання, фігуристки з мене не вийшло: таких високих чемпіонок не буває. Але я непогано навчилася кататися на ковзанах і це вміння зі мною залишилося на все життя. До слова, ковзани хокейні, бо мого розміру не знайшлося,
– розповіла вона.
Катя Осадча і Юрій Горбунов / Instagram / @kosadcha
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha