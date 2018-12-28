Образ на Новий рік: Катя Осадча показала струнку фігуру в блискучому вбранні

400
Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Українська телеведуча Катерина Осадча похизувалася чудовою фігурою у яскравому вбранні та поцікавилася, що планують одягнути у новорічну ніч її шанувальники у мережі.

Новий знімок Катя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Щасливі батьки Катя Осадча і Юрій Горбунов показали сина Івана: фото

На фото Осадча одягнена у блискучий комбінезон з широким шкіряним поясом. Її образ завершують туфлі з гострим носком.

"Чим ближче до свят, тим більше недороблених справ. А в чому зустрічати Новий рік – окрема тема. Ви вже знайшли вбрання?", – написала зірка у підписі.

катя осадча
​​Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Напередодні Осадча відправилася з чоловіком Юрієм Горбуновим на одну зі столичних ковзанок. Для того, щоб покататися на ковзанах, телеведуча одягнула широкі джинси, блакитний светр з високим горлом, синю шапку і червоний стьобаний пуховик. 

Зимові радощі! В п'ять років мене батьки віддали на фігурне катання, фігуристки з мене не вийшло: таких високих чемпіонок не буває‍. Але я непогано навчилася кататися на ковзанах і це вміння зі мною залишилося на все життя. До слова, ковзани хокейні, бо мого розміру не знайшлося,
– розповіла вона.


Катя Осадча і Юрій Горбунов / Instagram / @kosadcha


​​Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Теги: Новини України Стиль і мода LifeStyle Катя Осадча Мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
27 грудня 18:05 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
28689
Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
26 грудня 21:00 Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
Єлизавета Герасимюк 1338
Різдвяний піст 2018: що не можна робити протягом 40 днів
26 грудня 20:06 Різдвяний піст 2018: що не можна робити протягом 40 днів
3490
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
26 грудня 17:00 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 34561
Не тільки Джон Сноу: у яких фільмах зіграв актор Кіт Харінгтон
26 грудня 15:56 Не тільки Джон Сноу: у яких фільмах зіграв актор Кіт Харінгтон
1124
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
26 грудня 13:08 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
87807
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук