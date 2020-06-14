Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк днями стала амбасадором захисту рисі в Україні. З цієї нагоди зірка знялася у тематичній фотосесії.

Леся Нікітюк на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала допис, у якому розповіла важливу інформацію про життя цих тварин в Україні та зазначила, що долучилася до програми "Врятуємо рись".

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"Хижий" образ Лесі Нікітюк

Блогерка позувала на перед камерою на фоні зелені. Вона зображена в короткій сукні на довгий рукав з леопардовим принтом. Леся зібрала волосся у зачіску ззаду та зробила "хижий" макіяж, намалювавши за допомогою спеціального гриму обличчя рисі.

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Що написала у публікації Леся Нікітюк?

У дописі телеведуча розповіла декілька цікавих та важливих фактів про життя рисі в Україні та закликала більш, ніж 3-мільйонну аудиторію своїх підписників дбати про тварин.

Леся зазначила, що рись в Україні є. За останніми підрахунками на території нашої держави налічується 563 її представника, 435 з яких живуть у Карпатах. Блогерка наголосила на тому, що зараз рись перебуває на межі вимирання та існує загроза того, що наші діти зможуть побачити цю тварину лише в енциклопедіях або в музеях, як опудала. Головна проблема для рисі – браконьєрство. Здебільшого, заможні люди прагнуть отримати її, як трофей.