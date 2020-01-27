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Образи Біллі Айліш на премії Греммі: яскраві фото

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Біллі Айліш / Фото: Getty Images

18-річна виконавиця Біллі Айліш стала тріумфаторкою цьогорічної музичної премії Греммі. Після церемонії вручення золотого грамофону, виконавиця відвідала вечірку Universal Music Group Hosts.

Зірці вдалося обійти своїх колег, досягнувши неймовірного успіху. Айліш здобула перемогу у п’яти номінаціях, чотири з яких були в основних категоріях. Для червоної доріжки Греммі-2020 та афтепаті співачка обрала вбрання від бренду Gucci.

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Спершу Біллі позувала перед камерами в оливково-чорному штанному костюмі і грубих черевиках. Серед аксесуарів дівчина обрала чорні окуляри та маску на обличчя. Волосся було пофарбоване в зелено-чорний колір. Також зробила манікюр в зелених тонах, який досить епатажно виглядав на червоній доріжці.

Біллі Айліш
Біллі Айліш на червоній доріжці Греммі-2020 / Фото: Getty Images

Для афтепаті зірка змінила вбрання. Обрала інший костюм, який поєднала з футболко-поло і коричневими кросівками з камінням. Також виконавицю прикрашали сонцезахисні окуляри та сережки у вигляді змій.

Біллі Айліш
Біллі Айліш афтепаті Греммі-2020 / Фото: Getty Images
 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода Греммі
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