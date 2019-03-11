Обручка Дженніфер Лопес коштує 4,5 мільйона доларів

Голлівудська акторка Дженніфер Лопес повідомила про заручини зі своїм бойфрендом бейсболістом Алексом Родрігесом напередодні, 9 березня. Розмір каблучки, яку їй подарував коханий неабияк вразив її шанувальників. Як пізніше стало відомо, ціна кільця сягає не менше 4 мільйонів доларів.

Зіркова пара відправилася відпочивати на Багами напередодні Міжнародного жіночого дня. А вже на наступний день свого вікенду Дженніфер Лопес поділилася радісною новиною зі своїми прихильниками. 43-річний Алекс Родрігес запропонував їй одружитися. На своїй сторінці в Instagram бейсболіст опублікував фото руки коханої з масивною каблучкою на безіменному пальці.

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Він радісно прокоментував знімок: “Вона сказала “так”, – написав Алекс. Як повідомляє The Daily Mail, експерт по ювелірних виробах оцінила кільце, яке отримала Дженніфер Лопес. За словами Кетрін Мані, воно зроблене з білого золота або платини, а розмір діаманта сягає не менше 12 каратів. Приблизна ціна такого персня – 4,5 мільйона доларів.