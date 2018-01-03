Обручку Періс Хілтон подарував її друг-ювелір, а Кріс Зілка жив за рахунок нареченої, – ЗМІ

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Періс Хілтон і Кріс Зілка
Періс Хілтон і Кріс Зілка / Tv.ua

Після новини про скасування весілля світської левиці Періс Хілтон і актора Кріса Зілки громадськість почала обговорювати коштовну обручку та її майбутню долю.

Взимку 2018 року ЗМІ писали про те, як Кріс Зілка освідчився Періс Хілтон. Актор подарував їй обручку з діамантом у 20 каратів. Вартість каблучки сягала двох мільйонів доларів. Це не було цілком зрозуміло, адже Зілка не зміг би витратити таку суму. Однак про це ніхто не говорив до цього часу.

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Видання Page Six повідомляє, що насправді Кріс навіть не купував таку вартісну прикрасу, але хоче залишити її собі.

До слова, напередодні TMZ написав, що Зілка звернувся до Періс Хілтон з вимогою повернути йому каблучку, нібито дарувати коштовність Кріс Зілка не має наміру. Але це стає неможливим, якщо чоловік не купував прикрасу.

За підрахунками, протягом своєї акторської кар'єри Кріс заробив не більше 4 мільйонів доларів. Натомість Хілтон має щонайменше 300 мільйонів доларів. Як йдеться в джерелі, коштовну каблучку Періс взяла поносити безкоштовно у свого друга – знаменитого ювеліра, власника будинку Greene & Co, Майкла Грінемса.

Інсайдер з близького оточення пари розповідає, що у стосунках через деякий час Періс не відчувала себе щасливою.

Вона завжди платила за все. Більшість її друзів вважали, що вона зрозуміє те, що занадто хороша, як для нього,
– йдеться у джерелі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

 

Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Періс Хілтон
Джерело: Lifestyle
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