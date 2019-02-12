Обстріл у Голлівуді: репер Ашер став жертвою збройного нападу

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Ашер
Ашер / Instagram / @usher

Американський співак Ашер та відомий репер Rich the Kid зі своїми помічниками 12 лютого стали жертвою збройного пограбування в студії Westlake у Голлівуді.

Невідомі почали стрілянину з метою пограбування репера Rich the Kid. Про це повідомляє видання TMZ.

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До слова, на Rich the Kid вже здійснювали напад влітку 2018 року у Лос-Анджелесі, після чого репер був важко поранений.

Очевидці стверджують, були чутно близько десяти пострілів. За їхніми словами, вони бачили, як невідомий чоловік, який відкрив вогонь, втік зі студії. Співак Ашер, який був у приміщенні, не постраждав. Так само, як і Rich the Kid.

Зауважимо, що подробиці події та підозрювані встановлюються. Сам Ашер обстріл студії не коментує.

 

 

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Теги: Новини США LifeStyle Кримінальні новини Музика Ашер
Джерело: 24 Канал
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