Співачка Alyosha невдовзі стане мамою донечки. Попри останні терміни вагітності зірка влаштовує прогулянки Києвом, під час яких демонструє свій округлий живіт у приталених сукнях. Фани не оминули увагою разючих змін її тіла та прозвали артистку "пузатик".

Ще на шостому місяці вагітності співачка скаржилася, що через великий живіт не бачить своїх ніг та відчуває труднощі під час виконання буденних справ. За два місяці її форми збільшилися, проте Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) впевнено долає дискомфорт та влаштовує прогулянки на свіжому повітрі, якими ділиться в інстаграм-профілі.

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У своєму гардеробі співачка знаходить речі, які акцентують на її стані при надії, який надзвичайно личить майбутній багатодітній матусі. Для літнього відпочинку в парку вона обрала обтислу сукню сірого кольору довжини міді та білий жакет. Аутфіт знаменитість доповнила стильним світлим капелюшком.

Якщо сукня лише виділяла величезний живіт Alyosha, то вибір взуття прихильники розкритикували. Для прогулянки парком зірка обрала туфлі на високих підборах, що викликало невдоволення фоловерів. Вони порадили артистці обирати комфортне взуття: "На прогулянку взувайте щось зручне, а не підбори".

Реакція мережі

Віддані прихильники Alyosha уважно стежать за змінами тіла кумира, яка от-от стане мамою донечки. Вони помітили, що з моменту останньої зйомки живіт знаменитості суттєво збільшився. Користувачі мережі засипали її коментарями, прозвавши "пузатик", та порівняли округлий живіт з повітряною кулькою: "Гарний пузатик", "Такий милий животик", "Який животик прекрасний", "Як повітряна кулька попереду".