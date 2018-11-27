"Об'єднані любов'ю та законом", – дочка Джекі Чана вийшла заміж за дівчину

19-річна дочка Джекі Чана Етта У Чжолінь узаконила свої стосунки із 31-річною канадською моделлю Енді Отом. Щасливі, закохані та заміжні – такими постали дівчата на знімках, що з'явились в мережі.

Фото з весілля дружина дочки Джекі Чана опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімках видно, що дівчата узаконювали свої стосунки без батьків. Однак для них цей день став не менш радісним.

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Об'єднані любов'ю і законом. Наш день весілля. Ми перемогли наші страхи, прийняли наші недоліки і зрозуміли, що люди, які завдають нам біль, хворіють. Любов добра, вона не судить. Любов перемагає,

– прокоментувала весільну світлину Енді Отом, дружина Етти У Чжолінь.



Етта У Джолінь (праворуч) та її дружина Енді Отом (ліворуч) / Instagram / @ettazen

Дівчата вступали в шлюб без присутності батьків через те, що Джекі Чан негативно зреагував на зізнання своєї 19-річної дочки щодо нетрадиційної орієнтації. Також у відео, яке дівчина виклала на YouTube, вона зізналась, що цілий місяць жила зі своєю дівчиною під мостом після того, як батько вигнав її з дому.



Етта У Джолінь та її дружина Енді Отом / Instagram / @uchux2