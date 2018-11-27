Очікування – реальність: як насправді прикрашався Білий дім до свят

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Як прикрасили Білий дім до свят
Як прикрасили Білий дім до свят / Колаж 24 канал

У США розпочали підготовку до різдвяних та новорічних свят. Білий дім також не став винятком: щороку над оформленням працюють професійні декоратори для того, щоб прикрасити будинок у новій тематиці. Цього року головною ідеєю стали "Американські цінності". Відтак, рециденцію президента США оформили у червоному, синьому і золотих кольорах.

Перша леді США опублікувала одні з перших фото у прикрашеному будинку на своїй сторінці в Instagram і подякувала усім волонтерам, які погодилися допомогти з декорацією Білого дому.

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Меланія Трамп / Flickr

Надзвичайні фото резиденції президента, які показала Меланія Трамп – дивіться тут. Однак пропонуємо переглянути не розкішні фото готового інтер'єру, а справжню клопітку роботу звичайних людей, які ставили ялинки в "президентській домівці".

"Дякую усім волонтерам за наполегливу працю над декором Білого дому", – написала дружина Дональда Трампа.


Білий дім прикрасили до свят / Instagram @flotus


Білий дім прикрасили до свят / Instagram @flotus


Білий дім прикрасили до свят / Instagram @flotus


Білий дім прикрасили до свят / Amy Rossettі / Flickr


Білий дім прикрасили до свят / Amy Rossettі / Flickr


Білий дім прикрасили до свят / Amy Rossettі / Flickr


Білий дім прикрасили до свят / Amy Rossettі / Flickr


Білий дім прикрасили до свят / Instagram @whitehouse


Білий дім прикрасили до свят / Amy Rossettі / Flickr


Білий дім прикрасили до свят / Amy Rossettі / Flickr

Теги: Новини нерухомості LifeStyle Новини США Різдво Декор і дім Меланія Трамп
Джерело: 24 канал
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