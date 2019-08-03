Очікування і реальність: блогерка показала, як позувати для ідеальних фото в Instagram

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Ріанне Маєр
Ріанне Маєр / Колаж LifeStyle 24

Instagram визнали найбільш небезпечною соцмережою, яка шкодить психічному здоров'ю молоді, а особливо це позначається на дівчатах. "Ідеальні" фотографії блогерів та моделей негативно впливають на жінок, через що вони стають незадоволеними власними тілами.

Зірка Instagram Ріанне Меєр (Rianne Meijer) почала публікувати кумедну підбірку знімків, де на першому фото вона натурально та природно позує, а на іншому – робить ідеальний знімок з правильним світлом, фільтрами та "інстаграмним" позуванням.

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За дівчиною у соціальній мережі стежать 381 тисяча підписників, а її фото привертають чимало уваги. Відтак стає зрозумілим, що будь-хто може так само повторити розкішний кадр і для цього не потрібно володіти надзвичайними можливостями. 

"Для всіх, хто має поганий день: ти прекрасна!" – підписала підбірку світлин "очікування і реальність" Ріанне.



Ріанне Меєр / Instagram / @rianne.meijer


Ріанне Меєр / Instagram / @rianne.meijer


Ріанне Меєр / Instagram / @rianne.meijer

 



Ріанне Меєр / Instagram / @rianne.meijer


Ріанне Меєр / Instagram / @rianne.meijer


Ріанне Меєр / Instagram / @rianne.meijer

 

Ріанне Меєр / Instagram / @rianne.meijer

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Instagram
Джерело: LifeStyle 24
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