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Очікування і реальність: Леся Нікітюк показала кумедні домашні знімки

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Леся Нікітюк показала післяноворічні знімки / Instagram / @lesia_nikituk

Королева гумору Леся Нікітюк вкотре зуміла розсмішити мережу. На офіційній інстаграм-сторінці вона розмістила серію буденних знімків, на яких яскраво показала популярне порівняння "очікування і ральність".

Знамениті блогери завжди показують прихильників ідеальні картинки своїх буднів, де навіть у власних помешканнях постають у бездоганній формі та з макіяжем. Леся Нікітюк у цьому також не відстає, тому її блог наповнений ефектними кадрами, зробленими за лаштунками шоу чи на світських вечірках. Та полюбляє телеведуча і пореготати зі свого гламурного образу. 

До теми: Леся Нікітюк розсмішила мережу курйозним новорічним відео

Сьогодні, 4 січня, Леся Нікітюк вирішила показати підписникам блогу, як доїдає залишки новорічних страв. Перед камерою вона постала у білосніжному джемпері, пошитому у стилі кейпу. На одному фото Леся Нікітюк витончено куштувала страву, а от на іншому – забувала про етикет та грацію. Таким чином вона у гумористичному стилі показала популярне у мережі порівняння "очікування та реальність", викликавши сміх у тисяч своїх прихильників.

А як ви доїдаєте залишки новорічної розкоші? Знайдіть себе на 1, 2, 3, 4 фото,
– підписала світлини Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк після Нового року
Леся Нікітюк після Нового року / Instagram / @lesia_nikituk

Очікуваня та реальність від Лесі Нікітюк
Очікування та реальність від Лесі Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Відомо, що Новий рік Леся Нікітюк провела у Києві. Перед святом телезірка публікувала яскраві кадри, на яких показувала, як готується до свята. 2020-ий знаменита українка провела з друзями та, за традицією, пішла до головної новорічної ялинки країни. А от на Різдво Леся Нікітюк планує поїхати до батьків у Хмельницький, тому прихильники її блогу вже в очікуванні нових сімейних фото. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Леся Нікітюк Курйозні новини
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